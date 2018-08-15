Липецкий паралимпиец помог сборной России получить медаль чемпионата мира по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-15T11:45:41+03:00

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На чемпионате мира по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Латвии отличился липчанин, мастер спорта международного класса Павел Шматов. – сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Благодаря липецкому паралимпийцу российская сборная получила медаль в эстафете. На последнем этапе, уходя на дистанцию пятым, Павел Шматов, завоевал для нашей страны бронзу.

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Павел в этом году уже стал чемпионом Европы. Впервые за последние 18 лет переходящий кубок континента покинул Швецию, спортсмены которой постоянно побеждали, и переехал в Липецке. Сезон 2018 года еще не закончился, но уже сейчас можно сказать, что он стал лучшим в карьере липецкого паралимпийца. Благодаря финансовой поддержке администрации Липецкой области наш спортсмен смог принять участие в чемпионатах мира и Европы, других крупных международных турнирах, и на всех стартах Павел Шматов становился победителем или призером. Заниматься спортивным ориентированием Павел начал 13 лет назад под руководством президента Федерации спортивного ориентирования Липецкой области Виталия Валова, многолетняя совместная работа с которым позволила достичь столь высоких результатов.

В регионе ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. «Наша задача - сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.