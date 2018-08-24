НЛМК открыл онлайн сервис для практикантов ЛГТУ

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-24T12:10:37+03:00

Он доступен для всех сотрудников и студентов университета

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НЛМК открыл карьерный портал – интернет-ресурс для студентов Липецкого государственного технического университета, которые хотят пройти практику на предприятии.

Ежегодно около 1000 студентов вузов проходят производственную практику на НЛМК. Среди них будущие специалисты таких областей, как металлургия, машиностроение, теплоэнергетика, информационные технологии, логистика, экономика. Для самых успешных из них есть возможность приобрести практические навыки на производстве по договору оплачиваемой практики.

Между предприятием и студентом заключается соглашение о прохождении практики на период от 1 до 3-х месяцев. По ее итогам при наличии вакансии может быть принято решение о трудоустройстве выпускника на комбинате.

Карьерный портал НЛМК позволяет потенциальным практикантам заранее узнать об особенностях различных подразделений предприятия и спланировать свою практику. К нему открыт онлайн доступ для сотрудников кафедр и студентов всех факультетов ЛГТУ. Зайти на портал студенты могут по ссылкам в объявлении на страницах ВКонтакте «Профком студентов ЛГТУ» и «ПРОФессия - ПРОФКОМ информирует (работа)»

На портале есть информация о позициях, на которые идет поиск студентов по договору оплачиваемой практики. Студенты могут самостоятельно откликнуться на это предложение - зарегистрироваться и направить резюме. Сотрудники кафедр теперь видят на портале потребности НЛМК в специалистах, что поможет облегчить трудоустройство студентов.

Сергей АЛЕСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.