2018-08-24T17:55:55+03:00
Происшествия

Липецких чиновников, пытавшихся обогатиться на трассе «Меридиан», отправили под домашний арест

В совершении преступлений подозреваются руководитель Управления имущественных и земельных отношений области и департамента градостроительства и архитектуры Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Липецкой областиРасследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 24 августа, Советский районный суд Липецка постановил отправить на 2 месяца под домашний арест липецких чиновников: руководителя Управления имущественных и земельных отношений области и департамента градостроительства и архитектуры Липецка. Они подозреваются в совершении прступлений по п. «а» и «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ст.289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Напомним, чиновники узнали о строительстве через Липецкую область магистрали «Меридиан», которая соединит Шанхай и Гамбург. Они разработали преступную схему, чтобы обогатиться за счет средств инвестора. Уголовные дела возбудили после мероприятий, которые провела областная прокуратура совместно с УФСБ России по Липецкой области и органами внутренних дел. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Липецкой области.

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