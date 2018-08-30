МРСК Центра в первом полугодии обеспечила выдачу потребителям ЦФО около 350 мегаватт мощности

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-30T16:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В отчетный период компанией заключено 19 856 договоров технологического присоединения с потребителями, исполнено 16 787 договоров. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 347 МВт, общая выручка от техприсоединения – 781,164 млн. рублей.

В январе-июне МРСК Центра подключила к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа).

Орловский филиал компании в начале февраля выполнил технологическое присоединение (ТП) второй очереди нового производственного комплекса АО «ГМС Ливгидромаш» (входит в структуру крупного машиностроительного и инжинирингового холдинга АО "Группа ГМС"). Для этого энергетики увеличили мощность питающей предприятие подстанции 110/10/6 кВ «Ливгидромаш». АО «ГМС Ливгидромаш» является одним из крупнейших на территории России производителей насосного оборудования, география его поставок охватывает большинство регионов России и более чем 30 стран мира. Работы по ТП его первой очереди МРСК Центра завершила весной 2016 года, обеспечив выдачу предприятию 15 МВт мощности. Это стало очередным крупным проектом компании в рамках реализации государственной политики импортозамещения.

В Белгородской области МРСК Центра обеспечила электроснабжение первой из четырех очередей фармацевтического завода компании "Эдвансдфармасьютикалс» и новой производственной линии завода «Верофарм». Новый завод "Эдвансдфармасьютикалс» в промышленном парке «Северный» будет выпускать лекарства для лечения широкого спектра заболеваний, на первой линии ежегодно планируется производить 500 млн таблеток и капсул и 100 тонн гранул препаратов от туберкулёза и ВИЧ. Электроснабжение предприятия осуществляется от сетевой инфраструктуры, построенной на территории промпарка белгородским филиалом МРСК Центра. В рамках договора техприсоединения Белгородэнерго обеспечило выдачу новому фармацевтическому производству 1 МВт мощности. Завод «Верофарм» выпускает цитотоксические лекарственные формы, применяемые в онкологии, продукция предприятия входит в перечень жизненно важных лекарств и поставляется во все регионы России. Проект по его модернизации и расширению производства стартовал в 2016 году, помимо новой линии, в рамках него будут запущены новые производственные участки и лаборатория качества, общий объем инвестиций составит 3 млрд. рублей. Договор технологического присоединения между заводом и Белгородэнерго на выдачу дополнительной мощности уже заключен.

Энергетики тверского филиала МРСК Центра в марте выполнили технологическое присоединение электроустановок участка новой скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» в Бологовском районе мощностью порядка 1 МВт. Для этого была построена кабельно-воздушная линия 10 кВ протяженностью 12 км от подстанции 35/10 кВАлешинка, а на самом энергообъекте проведена модернизация. А филиал «Липецкэнерго» в июне увеличил на 4,2 МВт мощность Лебедянского завода строительно-отделочных машин (ОАО «Строймаш»). Предприятие является крупнейшим отечественным производителем и поставщиком специализированной техники и решило расширить производство за счет изготовления инструментов и строительных уровней. Дополнительная мощность потребовались ему для электроснабжения нового цеха по производству алюминиевого профиля.

Большой объем работ выполнен МРСК Центра в части подключения к сетям крупных объектов АПК. В Тамбовской области специалисты компании обеспечили выдачу 3,8 МВт мощности введенной в строй после модернизации птицефабрике «Иловайская» - одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Для этого энергетики провели реконструкцию воздушных линий (ВЛ) 10 кВ № 3 и 6 «Хоботовская», соединяющих птицефабрику с одноименной подстанцией 110/35/10 кВ. Курский филиал МРСК Центра в июле завершил проект по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям крупного высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, который строит в Железногорском районе Курской области компания "АгроПромкомплектация - Курск". В рамках него была построена 14-километровая отпайка воздушной линии 35 кВ «Троицкая-Воропаево» до подстанции 35/10 кВ заявителя. Общая присоединяемая мощность объекта составит 4,9 МВт. Группа компаний «АгроПромкомплектация» - одно из ведущих в Российской Федерации агропромышленных объединений, специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, а также на переработке продукции и ее реализации потребителям. Предприятия группы - активные участники мероприятий по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности РФ.

Кроме того, в первом полугодии специалисты Курскэнерго увеличили на 0,8 МВт мощность присоединенного ими в 2017 году к сетям комплекса по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга», выпускающего в год до 12 тыс. тонн грибной продукции для Курской области и других регионов Черноземья

В Брянской области МРСК Центра обеспечила электроснабжение фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота ООО «Брянская мясная компания», входящего в состав агропромышленного холдинга «Мираторг» - для этого энергетиками была построена новая воздушная линия 10 кВ. Объект был введен в эксплуатацию в конце мая. А костромскойфилиал компании обеспечил выдачу мощности грибного комплекса ООО "АК "Судиславский". Запуск в работу комплекса производительностью 480 тонн в год запланирован на осень 2018 года.

Продолжалось в первом полугодии и присоединение к сетям значимых социальных объектов. Энергетики филиала «Смоленскэнерго» в конце июня завершили работы по ТП строящегося в Смоленске перинатального центра. Объект максимальной присоединенной мощностью 2,29 МВт, возводится в рамках модернизации здравоохранения региона по областной государственной программе «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы». А специалисты белгородского филиала МРСК Центра осуществили ТП нового высокотехнологичного кардиоцентра, открывшегося в мае в Старом Осколе. В Центре будут проводить порядка 8000 операций в год, по словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, «Клиника сердца» будет способствовать выполнению стоящей перед медицинским сообществом региона задачи по снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза в течение пяти-трёх лет.

В числе присоединенных специалистами МСРК Центра объектов жилищного строительства - новый микрорайон в южной части Тамбова, возводимый в рамках программы «Жилье для российской семьи». В ходе первого этапа ТП энергетики подключили к сетям три жилых дома на 446 квартир общей жилой площадью 25 тысяч кв.метров, для этого были построены более 5 км кабельных линий от подстанции 110/6 кВ №5 до абонентской трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, от которой получают электроэнергию новые дома. Второй этап технологического присоединения к сетям филиала будет выполнен по мере завершения строительства в новом микрорайоне еще нескольких жилых объектов.

Выполняя свои обязательства по своевременному и в полном объеме технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов ЦФО.

.

Для справки:

Компания «Российские сети» («Россети») является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает околое 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%. Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

РЕКЛАМА Фото пресс службы Липецкэнерго