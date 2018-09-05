В Липецкой области разработана дополнительная мера соцподдержки при рождении первого ребенка

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-05T11:28:06+03:00

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Изменения в региональный закон о социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью, одобрены на состоявшемся сегодня заседании администрации Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Его провел исполняющий обязанности главы региона Юрий Божко. В совещании приняли участие председатель облсовета Павел Путилин и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

Единовременную социальную выплату в размере 85 тыс. рублей при рождении первого ребенка будут получать с января 2019 года женщины, родившие малыша до 24 лет. Законопроект, который направляется на рассмотрение депутатов облсовета, разработан по инициативе руководителя области Олега Королева.

Также с 1 января размер единовременной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей или детей-близнецов увеличится с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Единовременная денежная премия для жителей региона, награжденных почетными знаками Липецкой области «Слава Матери» и «За верность отцовскому долгу» вырастет с 15 до 50 тыс. рублей, а премия родителям многодетных семей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, вводится дополнительное направление расходования денежных средств - областного материнского капитала - на улучшение жилищных условий семьям при рождении троих или более детей одновременно.

На заседании администрации также одобрены инициативы руководителя области по увеличению с 2019 года размера базового пособия на ребенка, пособия на детей одиноких матерей, пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, на детей из многодетных семей, пособия на ребенка из числа детей-инвалидов, пособия на детей, родители (единственный родитель) которых являются студентами (курсантами).

Фото с сайта администрации Липецкой области.