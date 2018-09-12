Лучшая доза алкоголя – не выпитая

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-12T16:16:03+03:00

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Первый «День трезвости» был проведен еще в начале прошлого века. Решение о его праздновании было принято Русской Православной церковью в 1914 году. В этот день РПЦ вспоминает трагические события, когда на пьяном пиру Иродом Антипом был казнен пророк Иоанн Предтече.

И сегодня Всероссийский день трезвости – не только православный, но и общественный, социальный праздник. А главный его посыл – донести обществу мысль необходимости отказа от алкоголя, ведения трезвого, здорового образа жизни. Ведь и сегодня алкоголизм, к сожалению, в числе самых больших проблем современности.

Какова ситуация в регионе и как решается «алкогольная проблема» представители СМИ узнали в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областном наркодиспансере. Судя по приведенным данным, «зеленый змий» по-прежнему живуч и смертельно опасен, негативно влияет на демографию. В Липецкой области из-за элементарного опоя ежегодно погибают порядка 400 человек. От всех причин, связанных с алкоголем (травмы, ДТП, пожары, убийства и т.д.), по данным Липецкстата за первое полугодие нынешнего года погибло 443 человека (470 – за аналогичный период 2017 г.). Снижение смертности связано с профилактическими мероприятиями, включая медпрофилактику.

Как отмечалось на пресс-конференции, бич смертности, инвалидности - в превышении допустимой дозы (критически опасны свыше 60 мл этанола для мужчин и 50 мл для женщин). Существенно то, что «северный» тип, к которому относят и россиян, предпочитает крепкие напитки, а во время застолья алкоголь выпивается ударными порциями еще до еды. И здесь на первый план выходит культура потребления алкоголя, которая в уровне культуры самого человека.

Проблема и в том, что часто слышишь мнение кардиологов, терапевтов о пользе умеренного потребления алкоголя (меньше атеросклеротических бляшек и т.д.), но здесь не все однозначно.

- В этом есть биологическая правда, но наша правда наркологов-практиков несколько иная, - поясняет главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Люди, увы, не довольствуются малыми дозами. Риски употребления алкоголя перевешивают положительные кардиологические преимущества «умеренного пития». Да, якобы снижается холестерин, но в организме нарастают негативные процессы, способствующие его преждевременному старению и смерти.

Немалый вклад в алкогольную смертность (и 70% алкогольных психозов), как было сообщено журналистам, вносит злоупотребление аптечным и парфюмерным алкоголем. А пик первичной заболеваемости алкоголизмом приходится на возраст 40-59 лет. Вместе с тем, растет количество желающих лечиться от алкогольной зависимости, стало меньше тяжелых пациентов, и снизилась смертность – в 1 полугодии на 25%.

- Большая разъяснительная работа ведется в школах, системе СПО, вузах, у нас нет подростков, больных алкоголизмов. Эффективна и борьба с контрафактом, - сообщил Михаил Коростин. – Но нужны более гибкие законодательные меры в борьбе с самогоноварением, положительно повлияла бы на ситуацию и госмонополия на производство спирта. Наша общая цель – вырастить здоровое поколение.

О необходимости усиления борьбы с алкоголем, этим «невидимым врагом», разрушающем наши семьи и нашу страну, говорил и священнослужитель отец Вячеслав. По традиции ,11 сентября, в Липецкой области прошли молебны о страждущих недугом винопития и наркомании. В этот и последующие дни проводятся Крестные ходы «За трезвость!», профилактические акции, квесты, конкурсы трезвеннической направленности.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.

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