Липчане одни из первых в стране запустили систему «112»

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-14T10:10:57+03:00

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При угрозе жизни и здоровья людей, возникновении различных чрезвычайных ситуаций очень важна оперативность и действенная помощь. Этим целям и служит система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112», которая начала работать в Липецком регионе в постоянном режиме. Раньше прием вызовов не был автоматизирован, теперь же вызов экстренных оперативных служб организован по принципу «одного окна» (или «одного звонка»), что позволяет позвонившему не задумываться, какая именно служба и какой номер ему необходимы. И главное, что ускорилось реагирование, отлажено эффективное цифровое взаимодействие различных ведомств.

После Указа Президента РФ в 2010 г. о совершенствовании в стране самой системы вызова экстренных оперативных служб, в Липецком регионе началось поэтапное создание системы «112». На эти цели было выделено 150 млн. рублей из областного и 22 млн. рублей из федерального бюджета (на условиях софинансирования). Был создан Центр обработки вызовов, который в регионе стал «ядром» всей системы «112», проведено техническое переоснащение 20 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (ЕДДС). К ним были подключены дежурно-диспетчерские службы всем известных «01», «02», «03», «04», «Антитеррор» (в будущем добавятся аварийно-спасательные формирования и ЖКХ). При этом были максимально сохранены инвестиции в уже существующую инфраструктуру. Особое внимание было уделено подготовке специалистов – обучили более 800 человек, и все они прошли практическую стажировку.

- Запуск системы «112» - еще один шаг к созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Липецкой области. Теперь время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на происшествия сократилось в 3 раза, - отметил и.о. главы региона Юрий Божко.

Растет и число вызовов по единому номеру «112» - ежедневно в службу спасения поступает свыше 1800 звонков. Прием вызова составляет 8-9 секунд, каждое обращение берется на контроль, ведется запись разговора, есть реальная возможность видеть местонахождение абонента. Единый номер «112» доступен бесплатно из всех районов Липецкой области - со стационарных и мобильных телефонов, таксофонов, принимаются голосовые и SMS-сообщения. В Центре обработки вызовов существует и возможность лингвистической поддержки – операторы системы «112» могут принимать вызов также на английском, немецком, французском, испанском (а скоро и китайском) языках.

- Система «112» уникальна, интересна, масштабна и направлена на максимально оперативное и качественное оказание помощи людям, попавшим в беду. По оценкам специалистов МЧС и Минсвязи РФ Липецкий Центр обработки вызовов в числе лучших в стране, - прокомментировал начальник областного управления административных органов Виталий Шикин. – С вводом в постоянную эксплуатацию системы «112» повышается и инвестиционная привлекательность региона – для иностранных граждан привычен стандарт единого звонка «112», используемый в странах Евросоюза и Южной Африке. А самое главное то, что бесперебойная работа системы «112» будет способствовать дальнейшему повышению безопасности жителей области, снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Владимир КУЛИК. Фото автора.