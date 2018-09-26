2018-09-26T17:27:32+03:00
Общество

Улучшать качество школьного образования помогают IT- технологии

Этой теме была посвящена Межрегиональная конференция в Институте развития образования Липецкой области, проведенная в рамках реализации мероприятий ГП «Развитие образования»
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Как используются IT-технологии и решаются вопросы безопасности в образовательном процессе? Какие инновации в региональных учебных заведениях в условиях реализации ФГОС? Эти и другие злободневные вопросы рассматривались на Межрегиональной научно-практической конференции «Лучшие практики реализации ФГОС общего образования с использованием информационных технологий». В работе конференции участвовали преподаватели и руководители, ученые и студенты образовательных организаций Липецкой области, а также в онлайн-режиме коллеги из 23 российских регионов.

Развитие современного общества невозможно без развития информатизации. А для занятия лидирующих позиций необходимо создание современной безопасной информационной среды, которая обеспечила бы достижение высокого качества образования всех видов и уровней.

- Информатизация является мощнейшим механизмом, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. Нынешний образовательный стандарт требует наличия у педагогических работников необходимых компетенций в сфере ИТ, - подчеркнула в своем выступлении ректор ИРО Любовь Черных.

В региональной системе общего образования, как отмечалось на конференции, идет серьезная работа по внедрению информационных и цифровых технологий. Во всех школах проведена оптико-волоконная связь, в течение двух лет образовательные организации региона внедряют электронные формы учебников, используют автоматизированные информационные системы для мониторингов различного уровня.

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Как отметил заведующий кафедрой информационно-технологического образования ИРО Константин Ротобыльский, в образовательных организациях накоплен значительный опыт по развитию информатизации, в том числе, в оснащении компьютерным оборудованием, в повышении мотивации и компетентности педагогических работников по использованию ИТ. Еще в 2007 г. в институте был запущен сайт дистанционного обучения, а в 2017-2018 гг. в системе электронного обучения прошли обучение свыше 6 тысяч педагогов из различных регионов. Было подготовлено 10 вариативных программ, в течение нынешнего года организовано 5 профессиональных конкурсов и 15 семинаров по приоритетным проблемам. Вместе с тем, как отмечалось, есть противоречие между большим объемом поставляемого IT-оборудования и его недостаточной вовлеченностью в образовательный процесс.

На конференции, проходившей в 3-х режимном формате (очном-заочном, видеосвязь) была обширная тематика. Круг обсуждаемых вопросов – от научно-методического информационного сопровождения педагогов в реализации ФГОС до вопросов, связанных с культурой пользования и безопасности сети Интернет.

Участники конференции познакомились с опытом работы коллег из Оренбурской области в сфере применения ИТ в подготовке к итоговой аттестации. Директор Тербунской средней школы Татьяна Николаевна Моргачева, получившей грант Минобрнауки и ставшей региональной инновационной площадкой, рассказала о создании у них лаборатории межпредметных технологий, дающей детям возможность точного выбора той или иной специальности. Своим опытом поделилась и победитель конкурса на лучший урок информационной безопасности детей в сети Интернет учитель липецкой средней школы №70 Юлия Иванова. Участники конференции поучаствовали и в мастер-классе компании Microsoft, и в работе секций. Делегаты конференции также предложили ИРО, муниципальным органам управления образования и методическим службам свои рекомендации по внедрению в образовательный процесс лучших педагогических практик по использованию ИТ.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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