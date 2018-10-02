Губернатор Липецкой области уходит в отставку

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-02T15:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение двух недель в Липецкой области не утихали слухи о скорой отставке губернатора Олега Королева. Возглавлявшего регион 20 лет губернатора отправляли в отставку злые языки едва ли не каждый год, а то и чаще. Поэтому нынешний слух многие восприняли скептически.

Однако информация неожиданно подтвердилась. Глава региона выступил с официальным заявлением:

– Дорогие липчане, земляки! Скоро, через год, нам, избирателям Липецкой области, вместе с Президентом страны, на новый 5-летний срок избирать главу администрации области, – обратился к липчанам губернатор. – Надо думать всем, в том числе и мне. Я подумал. Я руковожу областью 26 лет. 21-й год как глава администрации и 6 лет – как председатель областного совета. Думаю, что тот исторический путь, который мы прошли вместе с вами, дает мне основания для вывода: пора давать дорогу молодым. Наше поколение прошло путь спасения и Липецкой области, и страны из сложных 90-х годов. Этот путь завершен успешно. Впереди новые свершения, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Я обратился к Президенту страны Владимиру Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, Владимир Владимирович примет мое предложение. Я хотел бы в завершении поблагодарить президента страны, правительство РФ за постоянную помощь и поддержку Липецкой области, благодаря которым мы стремительно развивались. Хотел бы поблагодарить вас, дорогие избиратели, граждане Липецкой области, кто столько лет неоднократно избирал меня подавляющим числом голосов. Я хотел бы попросить прощения у тех, перед я был неправ или совершал какие-то ошибки. А вам — дерзать, продолжить хорошо начатое, избавиться от недостатков и быть уверенными в завтрашнем дне. Быть добру!

УХОДИТ ЭПОХА

При Олеге Королеве в регионе появилась особая экономическая зона, активно развивалась инвестиционная политика и сотрудничество с городами Европы. Липецкая область не раз демонстрировала лучшие результаты в федеральных рейтингах. О достижениях губернатора еще будет сказано немало.

Но чем губернатор запомнился простым жителям региона. В последнее время глава области отличался, как активный блогер. Его высказывания в twitter неоднократно разбирались на цитаты и обсуждались по всей стране, в том числе и на федеральных каналах. Манера губернатора витиевато излагать мысли также не раз вызвала недоумение у простых жителей области.

На своей страничке начиная с декабря 2012 года он оставил более 1 тысячи постов. Одна из самых любимых тем Олега Королева – сбор урожая. Под каждой подобной записью он благодарил рабочих и желал им удачи в нелегком труде.

Олег Королев в ТрвиттереФото: Скриншот сайта

Также делился с липчанами секретами долголетия:«Всем всем всем: Хотите жить долго - добавляйте весеннюю крапиву в любые блюда (салаты первые вторые). Плюс минимум 10 лет жизни». Олег Королев заботился и о братьях наших меньших, призывая граждан развешивать на деревьях кормушки. Иногда губернатора посещали философские мысли: «Помните, что самый главный Храм-воздвигнутый в своей душе...Или это где-то и тогда НИЧТО, или в Вас, Вами созданный, и это ВСЕ или многое...».

Олег Королев не оставлял без внимания и политические вопросы. Несколько своих постов он посвятил президенту США Дональду Трампу.

- Трамп...просто наступила ЭРА ТРАМПИЗАЦИИ Запада, - писал губернатор. - Трамп...Брексит...просто НАША ПЕРЕСТРОЙКА теперь пришла к ВАМ...Мы пережили...под ВАШЕ улюлюканье...теперь Вам пережить...

Иногда твиттер Олега Королева взламывали недоброжелатели и от его имена писали непристойные записи. Твиты глава администрации области удалял. Один из таких постов вызвал бурное обсуждение по всей стране. В записи некто прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2018.

Олег Королев в ТрвиттереФото: Скриншот сайта

- Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались, - выложил кто-то пост вместо Олега Королева.

После этого губернатор написал опровержение:

- Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе, - объясняет глава областной администрации. - Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.

ЛИПЧАНЕ ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ МЕТРО

В самом Липецке горожане так и не дождались обещанного губернатором метро и грандиозного стадиона «Катящиеся камни». Строительство надземного метро Олег Королев прогнозировал еще в 2013 году, но строительство так и не началось. Что касается «Катящихся камней», тут главу региона подводили подрядчики, которые менялись несколько раз. Стройка даже замораживалась, но в начале этого года строительство возобновилось.

Не могли не сказаться на главе региона скандал с обманутыми дольщиками и уголовные дела в строительстве. О чем Королев и сам негодовал в том же twitter и даже отказался поздравлять недобросовестных застройщиков с днем строителя. Тогда он поздравил всех, «кроме тех горе-недостроителей, запятнавших свою профессиональную и человеческую честь предательством дольщиков».

Олег Королев в ТрвиттереФото: Скриншот сайта

Напомним, Олег Королев был избран на должность губернатора в 1998 году. На последних выборах, 14 сентября 2014 года, Королев получил 80.31% голосов избирателей и официально вступил в должность 19 сентября. До окончания полномочий губернатору оставался ровно год – последний срок истекает в сентябре 2019 года.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Известный политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики и действительный государственный советник 3 класса Никита Исаев уверен, что никаких изменений в регионе не произойдет.

– Губернаторы уровня Королева, туда же можно отнести Михайлова, Курской области, должны покидать свои посты, поскольку являются не избираемыми и неспособны обеспечить консолидацию элит – это то, что Москва будет требовать от всей региональной системы власти, – пояснил «КП-Липецк» Никита Исаев. – В случае если кадровая политика Кремля останется прежней: принципы лояльности профессионализма, в угоду баланса сил ставят молодых технократов, неопытных и неспособных с колес решать экономический и социальный кризис (а он присутствует во всех регионах и Липецкая область не исключение), то никаких изменения не произойдет. Единственный вариант это свежесть нового врио, и отсутствие антирейтинга. Но и это на примере Приморского края, когда Тарасенко 11 месяцев без антирейтинга фактически проиграл представителю коммунистов. Без сомнения, линия липецкого регигна будет еще категоричней. Не хотелось бы, чтобы Липецкая область стала на карту протестных настроений РФ.