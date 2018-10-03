Группа НЛМК получила премию SAP Value Award за высокие технологии управления персоналом

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-03T15:12:31+03:00

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала лауреатом ежегодной премии SAP Value Award в номинации «Люди - самый ценный капитал». Компанию отметили за внедрение обновленной системы управления персоналом на базе SAP Human Capital Management (SAP HCM) и облачного решения SAP SuccessFactors. Внедрение передовых технологических решений повысила качество и оперативность принятия управленческих решений.

SAP Value Award – премия компании SAP для клиентов из России и стран СНГ. Она присуждается за ИТ-проекты, по результатам внедрения которых есть признанная и доказанная ценность. Премия вручается в девяти номинациях, в жюри выступают руководители SAP СНГ и представители крупного бизнеса.

Группа НЛМК получила премию за проект масштабной HR-трансформации. Была создана централизованная система управления персоналом, которая охватила 52 тыс. пользователей российских площадок компании. Была унифицирована система оплаты труда, запущен процесс подбора персонала на основе единого регламента, создана платформа оценки сотрудников и расчета вознаграждения по результатам работы.

В результате существенно сократилось время на создание аналитических отчетов, упростились процессы поиска и трудоустройства персонала, перемещение работника с позиции на позицию.

«Трансформация системы управления персоналом позволила сделать кадровые процессы более удобными и прозрачными. Мы получили новые возможности для работы с сотрудниками, анализа их деятельности, подбора и оценки. Решения SAP помогли нам сформировать более ответственное отношение сотрудников к индивидуальному вкладу в достижение общих бизнес-целей компании и собственному развитию», - прокомментировал Михаил Архипов, вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК.

«Мы провели масштабную HR-трансформацию всего за 13 месяцев – это рекордный срок для внедрения SAP HCM на предприятиях такого масштаба и такой производственной специфики в России. Сегодня в новой системе работают около 800 пользователей службы HR. Переход на новый уровень автоматизации не только повысит эффективность труда, но и даст новые инструменты для управления и контроля процессов», - прокомментировала вице-президент Группы НЛМК по развитию информационных систем Елена Демьянова.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.