Экспедиция по местам памяти героев подвига самопожертвования в 15-й раз прошла в регионе

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-04T10:25:25+03:00

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Региональная экспедиция по местам памяти героев подвига самопожертвования, или подвига Александра Матросова в 15-й раз прошла в Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона. Накануне в школе села Ламское Становлянского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной уроженцу Липецкой области, герою подвига самопожертвования Ивану Гавриловичу Войлокову. В церемонии принял участие Герой России, член Комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимир Богодухов.

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Участники экспедиции также посетили места памяти и места рождения героев подвига самопожертвования, уроженцев Липецкой области И.Г. Войлокова и Героя Советского Союза В.П. Газина, проверили на местах состояние воинских захоронений и памятников. Экспедиция прошла при поддержке Комитета по обороне Государственной Думы РФ, Рабочей группы Общественной палаты РФ по сохранению и поддержанию памятников советским воинам, администрации Липецкой области, Общественной палаты Липецкой области, а также Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области.

Фото с сайта администрации Липецкой области.