Врио губернатора Липецкой области: «Не вижу смысла привозить с собой команду из Москвы»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-04T13:42:14+03:00

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов прибыл в регион. Нового главу официально представил Игорь Щеголев – представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе. На церемонии был и теперь уже бывший губернатор Олег Королев.

В своей короткой речи Артамонов обозначил наиболее волнующие аппарат правительства вопросы.

Врио губернатора Липецкой области Игорь АртамоновФото: Лия МУРАДЬЯН

– Очень рад, что мне доверена такая высокая честь, руководить областью. Может показаться странным, что банкира назначили руководить в такой процветающий регион. Регион действительно процветает. Я посмотрел все показатели и то, что смогли сделать команда руководителей, бизнес-сообщество и население заслуживает большого уважения, – начал речь Игорь Артамонов.

Также новый глава отметил, что дал него важен только результат: «Если человек дает результат – у него есть охранная грамота». В ходе приветственной речи врио губернатора обратился и к бизнес сообществу, отметив, что личных бизнес интересов у него в регионе нет.

При этом Артамонов уточнил, что не привез с собой команду из Москвы.

– Я не вижу смысла привозить с собой какую-то команду, – уточнил Артамонов. – Тем более, что та команда, которая здесь работала, показала очень хороший результат. Я уверен, что есть местные липецкие кадры, которые могут двигать область в ближайшем будущем и помогать развиваться еще более высокими темпами.

В завершении Игорь Артамонов процитировал Льюиса Корролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».

Врио губернатора Липецкой области Игорь АртамоновФото: Лия МУРАДЬЯН

Отвечая на вопросы прессы, врио губернатора пояснил, что президент уже поставил перед ним определенные задачи.

– Липецкая область, к счастью, не специфический субъект, а регион с хорошими экономическими показателями и социальной обстановкой, – ответил Игорь Артамонов. – Поэтому задачи у меня такие же, как и у любого другого губернатора. – Это выполнение майских указов, рост благосостояния граждан Липецкой области, инновационное развитие, централизация экономики и другие задачи федеральной повестки.

Кроме этого новый глава рассказал журналистам, что любит спорт, увлекается охотой и рыбалкой. Также Артамонов еще раз уверил, что революционной кадровой перестановки в администрации Липецкой области не будет, но оптимизация штата не исключается.

– Работа для меня новая и надо сначала понять, нужна ли здесь оптимизация или нет, – подвел итог врио губернатора. – По мере того, как возникнет понимание, будут и предложения.