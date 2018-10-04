Почитатели творчества Ивана Бунина побывают на эко-просветительском фестивале

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-04T13:48:25+03:00

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Фестиваль «Бунинские Озёрки» откроется 5 октября торжественной церемонией, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Она состоится в актовом зале Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. Здесь пройдут круглый стол «Информационная глобализация и духовно-нравственные ориентиры личности» и поэтический семинар. Будут работать секции буниноведения, юных предпринимателей и туризма. Завершится первый фестивальный день экскурсией по городу и посещением музея писателя.

На следующий день в Доме культуры районного центра Становое подведут итоги конкурсов – театрального, научного, поэтического, музыкального. Для гостей приготовили тематические мастер-классы. Будет работать выставка живописных работ «Моя малая родина».

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7 октября в деревне Озёрки Становлянского района запланированы экскурсии по бунинским местам. Местные гармонисты выступят с концертной программой «Звени, гармонь, в Бунинской деревне».

Здесь будут рады всем гостям – тем, кто стремится к новым знаниям и открытиям, кто истосковался по ярким впечатлениям, и простым любителям путешествий.

Фото с сайта администрации Липецкой области.