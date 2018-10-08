Измерение и диагностика показателей качества электроэнергии – как инструмент совершенствования надежности работы распределительной сети

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-08T09:51:31+03:00

Изменить размер текста: A A

С целью получения достоверных результатов измерений при коммерческом и техническом учете электроэнергии за период с января по сентябрь 2018 года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» провели 1094контрольных проверок показателей качества электрической энергии как на энергообъектах филиала, так и на объектах предприятий-заказчиков, из них 111 проверок показателей качества электроэнергии были внеплановыми на основании поступивших жалоб потребителей на качество электроэнергии.

Причинами нарушений показателей качества электроэнергии могут являться состояние систем электроснабжения, а также потребительских или коммунальных электрических сетей. Кроме того, стоит принять в расчет зависимость электрических коммуникаций (воздушных ЛЭП) от внешних факторов и погодных условий, влияющих на качество электроснабжения и показателей электроэнергии. В процессе выявления имеющихся и потенциальных проблем с качеством электроэнергии крайне важна своевременность их решения. В противном случае они могут выйти из-под контроля и привести к сбою в работе или повреждению электрооборудования.

Диагностика качества электроэнергии на соответствие установленным нормам — сложная задача, требующая качественного специализированного оборудования. Все средства измерений прошли сертификацию в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.В настоящее время в арсенале специалистов Липецкэнерго 31 единица современных приборов, такие как «Прорыв-КЭ-А», «Прорыв-Т-А»,«Ресурс-UF2M», которые предоставляют широкие возможности анализа показателей качества электроэнергии. С начала года в аккредитованный центр стандартизации и метрологии подготовлено и направлено 645 средств измерений, силами филиала проведена калибровка 376 средств измерений, в том числе 15 приборов анализаторов качества электроэнергии. Целью проводимых мероприятий по метрологическому обеспечению и измерению показателей качества передаваемой по сетям Липецкэнерго электроэнергии является обеспечение требуемой точности и единства измерений при передаче и распределении электроэнергии, а также повышение качества энергоснабжения потребителей.

- Сегодня к качеству электроэнергии предъявляются высокие требования, а источников нарушения параметров тока может быть очень много. Это создает для предприятия повышенные риски убытков и требует особого внимания к диагностике качества передаваемой Липецкэнерго электроэнергии и метрологическому обеспечению производства, - отметил начальник отдела метрологии и качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Яковлев Вадим Владимирович.

Фото пресс-службы

реклама