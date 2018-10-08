Благотворительная акция «Семья - семье» завершилась в регионе

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-08T11:12:56+03:00

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Завершилась благотворительная акция «Семья - семье», проводимая ежегодно управлением социальной защиты населения Липецкой области. Она проходила с 1 августа по 30 сентября, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Ее задача - помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к школе, приобрести спортивную и сезонную детскую одежду и обувь, канцелярские принадлежности и другую школьную атрибутику. А также обратить внимание общественности на проблемы малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в особой заботе государства.

Поддержка семей с детьми – в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет большое внимания. В этом году в ходе благотворительной акции помощь в подготовке детей к школе на общую сумму более 8 млн. рублей получили 3072 малообеспеченные и многодетные семьи. В них воспитываются 7480 детей. В частности, натуральную помощь получили 2114 семей на сумму 3 млн. 701,5 тыс. рублей, материальную помощь из областной казны – 811 семей на сумму 3 млн. 763,2 тыс. рублей, а финансовую поддержку из местных бюджетов – 147 семей на сумму 577,2 тыс. рублей.

Всего в областной акции приняли участие 123 трудовых коллектива Липецкой области, 309 индивидуальных предпринимателей и 653 семьи. Управление социальной защиты населения региона выражает большую признательность всем неравнодушным людям, откликнувшимся на призыв о помощи.

Фото с сайта администрации Липецкой области.