Под Липецком задержали насильника, напавшего на трех девушек

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-08T20:07:07+03:00

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Под Липецком задержали 41-летнего уроженца Казахстана. Его подозревают в сексуальном насилии жительниц областного центра. Действия насильника квалифицировали по ч.1 ст.131 УК РФ "Изнасилование" и ч.1,2 ст.132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с приминением насилия". Напомним, что это тот самый маньяк, внушивший ужас жителям Сырского Рудника в конце лета.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в августе - сентябре этого года подозреваемый изнасиловал тех липчанок. Он поджидал девушек в темное время суток в малолюдных местах разных районах города. Насильник, угрожая расправой, заставлял их раздеваться и принимался за дело. А после скрывался с места преступления. Все три потерпевшие обратились в полицию.

По каждому эпизоду возбудили уголовные дела. В ходе расследования отрабатывался круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Благодаря генетическим экспертизам удалось установить генотип лица, совершившего нападения. А после личность и местонахождение преступника. Насильника задержали в лесопосадках села Ильино Липецкого района. Расследование уголовного дела продолжается.