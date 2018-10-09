Игорь Артамонов играет на саксофоне, любит шахматы, спорт и математику

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-09T13:47:37+03:00

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Липецкую область возглавил бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов. Как известно, после добровольной отставки Олега Королева, 2 октября, Владимир Путин назначил Артамонова временно исполняющим обязанности. Врио прибыл в регион 4 октября, в тот же день состоялась официальная передача полномочий.

Это назначение в области восприняли по-разному: кто-то с надеждой, некоторые – с опаской. Судя по неофициальным откликам местных политиков, Игорь Артамонов личность таинственная и закрытая. Простые липчане знают о новом врио еще меньше. И действительно, за исключением редких интервью в федеральных СМИ и официального досье с карьерой в Сбербанке информации об Игоре Георгиевиче немного.

нового врио представили в администрации 4 октябряФото: Лия МУРАДЬЯН

– Суровый банкир, – шепчутся в кулуарах и не знают, чего ожидать.

Каким политиком будет успешный финансист, покажет время. А вот какой он человек, мы попытались узнать у бывших коллег и друзей детства.

«Никогда не принимал решения сгоряча»

Экс-мэр Буденновска Александр Юрченко, который ходил с Артамоновым в детский сад и дружил в школьные годы, вспоминает:

- Игорь был рассудительным с детства. Мы продолжали дружить и после садика, хоть и пошли в разные школы. Учился он всегда хорошо, в школе любил математику и шахматы, даже выступал на шахматных соревнованиях. При этом активно увлекался спортом, играл в футбол и волейбол. Он очень надежный друг, никогда не оставлял в беде и всегда помогал.

К слову, сам Игорь Артамонов, поздравляя липецких педагогов с Днем учителя, признался:

– Помню всех своих учителей. Особенно благодарен тем, кто преподавал историю, географию и математику.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: скрин с видео

Другие земляки тоже называют Артамонова очень рассудительным человеком. Вспоминают, что даже в детстве он никогда ничего не делал сгоряча: «десять раз подумает, прежде чем что-то скажет». Уже будучи взрослым, Игорь Георгиевич увлекался охотой и рыбалкой.

По рассказу знакомых, врио губернатора Липецкой области вырос в небольшой семье. Отец погиб, когда Игорь был еще ребенком. Его воспитывали мать и старшая сестра, никого из них уже нет в живых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/672448" frameborder="0"></iframe> Игорь Артамонов играет на саксофоне.Так он поздравил свою коллегу с днем рождения

Артамонов каждый год приезжает в Буденновск на могилу родителей, не забывает навещать и старых друзей.

«За ним хочется бежать, размахивая шашкой»

Коллеги по банку делились информацией с журналистами менее охотно. При этом выкладывали фото бывшего шефа в соцсетях и публиковали поздравления с новым назначением.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: Instagram.com

- Вы стали отцом для целой команды, - пишет Дарья. – Лидер, за которым хочется бежать, размахивая шашкой. Руководитель с человеческим лицом. Вы всегда переживали за сотрудников всей душой, и мы стали вашими фанатами. Кто еще нам скажет: «Опять пришли, черти!»? Теперь он едет развивать Липецкую область, и я верю, что у него все получится.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: Instagram.com

В комментариях отзывы не менее трогательные. Работники банка гордятся, что им удалось поработать под руководством Игоря Артамонова. А некоторые убеждают, что врио становится историей для нашей страны. Отмечают, что Игорь Георгиевич на все руки мастер: на саксофоне играет, с гор на лыжах катается, спортом занимается и при этом работать успевает. «Не руководитель, а сказка», – признаются в интернете бывшие коллеги.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: Instagram.com

А вот поздравления самого Игоря Артамонова в их адрес заслуживают отдельного внимания. Например, к 8 марта он преподнес дамам особый подарок: перевоплотился в Александра Розенбаума – надел очки и приклеил пышные усы. В таком виде вышел на сцену с саксофоном в руках. Исполнил песню «Вальс-бостон», а в конце шикарно сыграл на инструменте.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: Instagram.com

Кстати, саксофон Игорь Георгиевич берет в руки часто. А к 23 февраля он снял впечатляющее поздравление, в котором не только рассказывает, каким должен быть мужчина, но и показывает на собственном примере. В видео он сражается с имперскими роботами-штурмовиками из «Звездных войн», повторяет шпагат Ван Дама на разъезжающихся грузовиках, делится одеждой с Терминатором и танцует с Умой Турман.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: скрин с видео

Исходя из отзывов друзей детства и коллег, можно сделать вывод, что липчанам достался уникальный врио главы региона: многогранный и всесторонне развитый.

Каким знают Игоря Артамонова друзья и коллегиФото: Instagram.com

ДОСЬЕ «КП»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/672447" frameborder="0"></iframe> Игорь Артамонов перевоплотился в Александра Розенбаума.Врио губернатора Липецкой области поет и играет на саксофоне

Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в Буденновске Ставропольского края.

В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Прошел обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Участник программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

С 1992 года работал в Сбербанке России. Был начальником отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения банка, заместителем управляющего, управляющим. В 2000 году назначен директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского банка Сбербанка. В 2001 году возглавил управление кредитования Северо-Кавказского банка. В 2004 году назначен заместителем председателя правления Северо-Кавказского банка Сбербанка России. С 2007 по 2011 годы возглавлял Западно-Сибирский банк Сбербанка России. В июне 2011 года занял должность заместителя председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Последнее назначение 7 июня 2013 года – вице-президент Сбербанка – председатель правления Среднерусского банка.

В 2011 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 2 октября 2018 года назначен врио губернатора Липецкой области. Женат, есть дети.