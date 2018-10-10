2018-10-10T12:10:04+03:00
Экономика

Липецкэнерго три дня отрабатывало действия в случае чрезвычайной ситуации

Филиал ПАО «МРСК Центра» принял участие воВсероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
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В масштабной тренировке участвовалипредставители федеральных органовисполнительной власти и субъектов федерации, Главного управления МЧСпо Липецкой области и спасательные службы региона. Отрабатывались действия в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации.

Тренировка проходила в три этапа. Сначала состоялся смотр сил и средств гражданской обороны на набережные реки Воронеж областного центра. Липецкэнерго здесь представляла оперативно-выездная бригада со специально оборудованным автомобилем Камаз с прицепом-генератором, системой отопления, удобными отсеками для жизнедеятельности персонала и перевозки необходимых средств и материалов. В числе преимуществ представленной техники – наличие навигационной системы ГЛОНАСС, обеспечивающей оптимизацию транспортной логистики. В 17 районах электрических сетей предприятия также прошел смотр элементов сил и средств ГО.

На втором этапе тренировки участники отрабатывали навыки практических действий. На федеральной трассе М-4 «ДОН»на территориях Становлянского, Елецкого, Задонского районов на маршрутах эвакуации населения энергетики приняли участие в развертывании передвижных пунктов обогрева, питания, временного размещения населения и городков жизнеобеспечения. В третий день учений проведена комплексная тренировка по ликвидации последствий пожара, возникшего в ходе военных действий, и оказанию помощи пострадавшим.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится в соответствии с поручением правительства РФ. Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области генерал-майор внутренней службы Михаил Салфетников по итогам тренировки дал высокую оценку действиям филиала в составе спасательной службыэнергетики и светомаскировки Липецкой области.

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