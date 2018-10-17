НЛМК открыл для липчан центр здорового образа жизни

17 Окт. 17:50 2018-10-17T18:02:03+03:00

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Помогли в этом социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» и местные активисты.

Семейный центр расположен на улице Теперика, дом №1. Одним из его направлений станет развитие секции скандинавской ходьбы, для которой при поддержке фонда «Милосердие» приобрели специальное оборудование.

Для всех желающих жителей округа в центре организуют регулярные встречи-тренинги по основам правильного питания, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для этого пригласят медицинских работников, тренеров-инструкторов и спортсменов.

На первом этапе в центре ожидается 40 активистов, в дальнейшем число участников для занятий скандинавской ходьбой увеличится до 400 в неделю. Все тренинги будут бесплатные для всех желающих.

В дальнейшем «Родник здоровья» станет одним из мест в микрорайоне, вокруг которого будут организовывать спортивные праздники и другие активности по популяризации здорового образа жизни. Опыт такого центра в перспективе планируют масштабировать на весь Октябрьский округ, что поможет более активно использовать для занятий спортом дворовые территории, площадки школ и детских садов.

На открытии центра «Родник здоровья» присутствовали руководители комбината, городской администрации, муниципального предприятия «Спортивный город», благотворительного фонда, а также спортсмены и жители округа.