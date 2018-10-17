Специалисты Липецкэнерго на учениях в Тверской области выполняют поставленные перед ними задачи с опережением графика
Таким образом, в порядок приведен 101 километр линий электропередачи. Главный инженер филиала Владимир Тихонов лично проинспектировал ход проведения работ.
- Руководством компании поставлена задача комплексного подхода к проведению работ в Тверской области. Поэтому одновременно с расчисткой и расширением ВЛ-10 кВ сотрудники нашего филиала выявляют дефекты на линиях для дальнейшего их устранения. Дополнительно специалисты службы линий электропередач обследуют воздушные линии 35-110 кВ. Они уже завершили осмотр 16 линий общей протяженностью 204 километра, - сообщил Владимир Тихонов.
В настоящее время на территории Тверской области работает 113 липецких энергетиков.
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Фото пресс-службы Липецкэнерго