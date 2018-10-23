2018-10-23T12:08:55+03:00
Происшествия

Смерть ребенка под наркозом в больнице Липецка обернулась уголовным делом

Врачи искали в дыхательных путях инородный предмет, которого на самом деле не было
Лия МУРАДЬЯН
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Кто из медиков совершил роковую ошибку, еще предстоит выяснитьКто из медиков совершил роковую ошибку, еще предстоит выяснитьФото: Юлия КЛЮЕВА
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Проверка гибели маленько ребенка в Липецке закончилась уголовным делом. Трагедия случилась областной детской больнице 17 октября. Полуторагодовалого малыша привезли в больницу за два дня до случившегося, 15 октября. Родители жаловались на сильный кашель.

Ребенка положили в больницу и начали обследовать. По какой-то причине медики решили, что в верхних дыхательных путях мальчика застрял инородный предмет. Для более точной диагностики ребенку сделали общий наркоз, чтобы провести бронхоскопию – это когда в гортань помещается трубка с камерой для исследования трахеи и бронхов.

Во время процедуры малыш умер под наркозом, у него остановилось сердце. После чего СК начал доследственную проверку. Также внутренняя проверка идет и в самой детской больнице. Тело забрали на экспертизу, в ходе которой выяснился страшный факт – в дыхательных путях ребенка не было никакого инородного предмета.

– Следствие полагает, что ребенок скончался из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей, – пояснили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности во время исполнения профессиональных обязанностей. Кто именно из медиков совершил смертельную ошибку, еще предстоит выяснить. Сейчас опрашивают медперсонал больницы и убитых горем родителей.

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