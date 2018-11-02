НЛМК предложил экологический кейс для участников CUP MISIS CASE 2018

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-02T14:17:27+03:00

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Он проходит на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Участники чемпионата будут состязаться в решении специального кейсового задания, которое предложили специалисты направления R&D НЛМК.

На отборочном этапе команды школьников и студентов попытаются исследовать физико-химические процессы образования газообразных продуктов при охлаждении шлака. Это поможет найти оптимальные решения для снижения воздействия производства на атмосферный воздух.

«В этом году НЛМК стал генеральным партнером чемпионата CUP MISIS CASE. Это часть нашей большой работы по поддержке технических вузов и развитию инженерного потенциала страны. Студентам и школьникам мы предложили посоревноваться в решении кейса, который имеет прикладное значение для металлургии. Мы хотим, чтобы будущие инженеры смогли найти оптимальное техническое решение, которое позволит снизить воздействие производства на окружающую среду», - прокомментировала директор по исследованиям и разработкам НЛМК Анна Коротченкова.

CUP MISIS CASE – это соревнование для школьников и студентов по решению инженерных задач - реальных кейсов крупнейших горно-металлургических компаний страны. Его участники смогут не только применить полученные в университете и школе знания, но и развить навыки командной работы, публичных выступлений и создания презентаций. Чемпионат проходит в трех лигах: школьной (для учеников 9-11 классов), младшей (для студентов 1-3-х курсов) и старшей (для студентов старших курсов). Участники поделены на команды по шести направлениям: металлургия, материаловедение, горное дело, экономика и управление в промышленности, ИТ и автоматизация, техническая лингвистика.

В этом году в чемпионате примут участие более 1000 студентов ведущих университетов страны и школьников инженерных классов из 30 регионов России.

После отборочного этапа десять лучших команд в каждой лиге будут соревноваться в финале, который пройдет 15 ноября. Победителей определят по результатам очной защиты презентаций по заданным темам. Экспертами на чемпионате выступят, в том числе и представители НЛМК.

Победители чемпионата и авторы самых оригинальных решений смогут получить приглашение на стажировку в ведущие горно-металлургические компании страны.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.