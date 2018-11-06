2018-11-06T11:32:53+03:00
Экономика

Липецкие энергетики на страже безопасных каникул

Сотрудники липецкого филиала ПАО «МРСК Центра» провели серию осенних уроков по электробезопасности в преддверии каникул
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Первые в этом учебном году каникулы липецкие школьники проведут безопасно – об этом позаботились сотрудники Липецкэнерго. За два осенних месяца они провели более 40 уроков по электробезопасности в 16 районах Липецкой области.

Интересный и запоминающийся урок по повышению «электрической» грамотности прошел для третьеклассников Долгоруковского лицея. Ребята узнали, что осенние ветра и дожди могут стать причиной оборванного провода, и что необходимо делать, встретившись на пути с опасностью. С помощью полезных стихотворений, ярких раскрасок и обучающего мультика школьники пополнили свой багаж электрознаний. Закрепить же свои знания им поможет полезные подарки энергетиков – «Азбука электробезопасности» и «Блокнот электропатруль».

-Уроки по электробезопасности в начале учебного года особенно актуальны. Мы напоминаем ребятам, как уберечь себя от несчастного случая, основными причинами которого становятся детское любопытство, игры в неположенных местах и элементарное незнание правил поведения вблизи энергообъектов. Интерес ребят к игровым обучающим урокам и их активность во время занятий – наша уверенность в том, что полученные ими знания помогут уберечь их от опасности, - отметил начальник оперативно-технологической группы Долгоруковского РЭС Александр Казаков.

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Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

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