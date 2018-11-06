Сенатор от Липецкой области уходит из Совета Федерации

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-06T15:19:19+03:00

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Сенатор от Липецкой области Ираида Тихонова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщили РИА Новости. Заявление рассмотрели на заседании комитета Совета Федерации по регламенту. Ранее появилась информация, что освободившееся место займет экс-губернатор Липецкой области Олег Королев.

Для того, чтобы занять пост сенатора, Олегу Королеву нужно депутатом областного законодательного собрания. Он возглавлял список «Единой России» на выборах в 2016 году. Как раз в этот вторник, 11 ноября, депутат Ольга Сотникова сложила свои полномочия. Как пояснили в пресс-службе Липецкого облсовета, решение парламентарий объяснила личными обстоятельствами.

Ольга Сотникова является тренером спортшколы села Конь-Колодезь Хлевенского района. По ее словам, решение она приняла еще в сентябре. Ей стало сложно совмещать работу тренера, депутатскую деятельность и воспитание своего 5-летнего ребенка. К тому же Сотниковой приходится жить на 3 района – в Липецке посещать комитеты и сессии, в Хлевенском районе работать и принимать избирателей, приезжать в Воронеж к мужу.

Отметим, что парламентарии одобрили изменения в состав Липецкого облсовета. Вакантный мандат распределят по решению «Единой России». В течение 2 недель партия должна предложить кандидатуру из числа зарегистрированных в областном списке.