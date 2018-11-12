Липецкэнерго подключило к сетям новые объекты агропромышленного комплекса

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обеспечил электроснабжение сразу трех крупных объектов агропромышленного комплекса. Так, в Тербунском районе к сетям компании подключена площадка для хранения свеклы. Для работы 112 вентиляторов, конвейера и служебных помещений сельхозпроизводителям понадобилась мощность в 500 кВт. Аналогичный объект, но уже для хранения моркови обеспечен электроэнергий в Хлевенском районе.

Предприятие «Лебедянский элеватор» построило на своей территории новое хранилище для зерна. Аграрии подали заявку на увеличение мощности на 340 кВт.

- Наша компания предлагает предприятиям и жителям Липецкой области услугу «Сопровождение ТП». Ведь процесс технологического присоединения к электрическим сетям – процедура сложная, необходимо подготовить объемный пакет документов. В рамках сопровождения ТП выполнение этих работ, как и непосредственно подключение к сетям, берут на себя специалисты МРСК Центра. В результате наши клиенты экономят время и деньги, - сообщил начальник управления технологических присоединений филиала ПАО «МРСК Центра» Эдуард Качура.

Впереди у энергетиков подключение к сетям ещё одного значимого для региона объекта. До конца года электроэнергией должен быть обеспечен тепличный комплекс площадью 11 гектаров в Хлевенском районе.

Всего же с начала года липецкий филиал МРСК Центра выполнил 2 165 техприсоединений общей мощностью 46 мВт. Выручка от этой деятельности за 9 месяцев 2018 г. превысила 50 миллионов рублей.

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