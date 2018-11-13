«Ростелеком» построил оптику для ЖК «Панорама» в Липецке

«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет по технологии FTTB (FibertotheBuilding, «оптика до здания») новый жилой комплекс «Панорама» в Липецке от застройщика СК «Сфера», первые жильцы которого в минувшую субботу получили ключи от своих квартир. Для этого цифровой провайдер проложил более трёх километров волоконно-оптических линий связи. Оптика от «Ростелекома» обеспечивает новосёлам возможность сразу подключить цифровую телефонию, интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и интеллектуальные датчики сервиса «Умный дом. Безопасность».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Липецке и области практически все многоэтажные дома подключены по нашей оптике.В дополнение к привычным услугам«Ростелекома», застройщики всё чаще выбирают организацию зоны Wi-Fiна придомовой территории или развёртывание системы телеметрии. Последняя позволяет автоматически передаватьв систему ЖКХ данные от приборов учёта. В свою очередь, жители всё чаще обращают внимание на умные цифровые продукты для дома.Это уже стало новым трендом. Особенно на решения для организации видеонаблюдения или «умные» датчики: открытия дверей, протечки, задымления и другие».

Коробочное решение для обеспечения безопасности и комфорта «Умный дом» от «Ростелекома» включает в себя систему видеонаблюдения, управляющий контроллер и различные датчики. В случае затопления, возгорания, появления в доме посторонних, перекрытия обзора или отключения камеры система сразу оповестит о проблеме посредством SMS, e-mail или Push-уведомления. Отслеживать события в доме и за его пределами можно онлайн через личный кабинет на сайте сервиса или мобильное приложение «Умный дом».

Реклама Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»: