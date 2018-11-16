Помочь профобразованию выйти на качественно новый уровень

Как усовершенствовать учебный процесс, применяя инновационные образовательные технологии? Какими технологиями должен владеть современный педагог, чтобы научить студентов учиться, саморазвиваться? Как превратить образовательный процесс в увлекательно - результативный - и для студентов, и для педагогов?

Сегодняшним проблемам, модернизации профессионального образования и была посвящена научно-практическая конференция «Актуальные инструменты и механизмы методического сопровождения реализации программ профессионального образования». Она прошла в рамках деловой программы III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липецкой области-2018. Традиционное итоговое мероприятие, собравшее 130 участников, состоялось в Липецком колледже строительства, архитектуры и отраслевых технологий.

Целью работы конференции стало обсуждение актуальных проблем профобразования на основе действующей диалоговой площадки партнеров и совместный поиск решений. В нынешних условиях одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона стала именно модернизация среднего профобразования. Его сегодняшняя роль, как отмечалось на конференции, существенно меняется.

- Запускается механизм саморазвития, самосовершенствования. Нужны такие технологии, способы влияния на личность, которые бы обеспечивали баланс между социальными и индивидуальными потребностями. И сегодня в регионе выстраивается целостная система обеспечения экономики квалифицированными кадрами, - подчеркнула в своем выступлении ректор ИРО, к.п.н., заслуженный учитель РФ Любовь Черных.

На конференции был представлен практический опыт работы по внедрению современных образовательных технологий (включая модульное обучение, проектные, веб-квест и кейс-технологии). Их применение позволяет изменить образовательный процесс, перенеся акцент с личности педагога на личность студента. В рамках проведения конференции также обсуждался опыт методического сопровождения разработки и реализации образовательных программ СПО в условиях изменения образовательной политики. Участники ознакомились и с практикой мониторинга требований бизнес-сообщества к уровню квалификации персонала.

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Как было отмечено на конференции, сегодня образовательный процесс нацелен на рациональное соприкосновение традиционного с инновационным. В каждом учебном заведении, по словам зав. кафедрой профобразования ИРО Елены Скорлухановой, есть свои значимые достижения. И важно их не «прятать», делиться успешным опытом, объединять совместные усилия.

Своими наработками по решению актуальных проблем СПО с липчанами поделились в ходе телемоста коллеги из Курского института развития образования. Очень значимой, по их мнению, является проблема системного профессионального развития педагогических кадров. И поставленные задачи в рамках 4-го поколения ФГОС надо решать сообща.

Участникам конференции была представлена дорожная карта по апробации и внедрению современных образовательных технологий (в рамках работы отделений РУМО СПО Липецкой области). Состоялась презентация учебных пособий и награждены победители областных конкурсов среди профессиональных образовательных организаций Липецкой области в 2018 году.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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