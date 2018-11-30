Павел Колобков провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым

В Министерстве спорта РФ накануне состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова и врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, - сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мы провели конструктивную беседу, – отметил глава Минспорта России. – Игорь Георгиевич хорошо владеет информацией о состоянии спортивной отрасли в регионе. Власти Липецкой области понимают важную социальную роль спорта. Есть перспективные идеи развития физической культуры и спорта с использованием механизма государственно-частного партнерства, и уже ведется диалог с субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации таких проектов».

«Как и Павел Анатольевич, я очень люблю спорт, – сказал Игорь Артамонов. – Мы обсудили вопросы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры в регионе. На ближайшие несколько лет Липецкой области выделяется под разные спортивные объекты миллиард рублей из федеральных средств. Мы заинтересованы также в привлечении инвесторов. У нас есть все условия для этого – есть участки земли, подготовлены льготы, мы готовы работать».

Особое внимание врио главы региона уделяет вопросам развития спортивной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. На недавней встрече в администрации области более 10 проектов, предложенных инвесторами для реализации в Липецке, райцентре Грязи, других районах, рассмотрены с участием руководителей области и города. «В регионе большой дефицит футбольных полей, крытых спорткомплексов и залов, - отметил Игорь Артамонов. – Инвесторы предложили нам самые разнообразные проекты – строительство фитнес-центра, спортивно-оздоровительного комплекса, парка технических видов спорта, создание крытых спортплощадок при школах и спортивных секций самбо. Уверен, все они будут востребованы».

Для реализации выберут наиболее перспективные проекты, заслуживающие внимания со стороны власти и бизнеса, подчеркивает врио главы региона.

Фото: сайт администрации Липецкой области.