Мать школьниц-близняшек с анорексией сама забрала их из липецкой больницы

Скандал вокруг жуткой ситуации, в которую попали 14-летние школьницы близняшки из Липецка, не утихает. Напомним, что девочки оказались в больнице с диагнозом анорексия. О школьницах рассказала в соцсетях экс участница «Дом-2» Мария Кохно в конце ноября.

По словам родственников, Дашу и Машу попросили похудеть в модельном агентстве. Якобы требовалось сбросить 5 кг., чтобы были видны скулы, на тот момент сестры весили по 50 кг. Девочки начали худеть, но не смогли остановиться. В итоге Даша похудела до 36 кг, Маша – до 40. Это при том, что рост обеих девочек около 178 см.

Жесткие диеты обернулись тем, что Даша потеряла сознание прямо во время показа в Москве. В конечном итоге девочек положили в столичную клинику и теперь родственники собирают средства на их лечение.

«НИКТО НЕ ПРОСИЛ ИХ ХУДЕТЬ»

В беседе с «КП» мама школьниц Наталья сказала, что на лечение анорексии требуется более двух миллионов рублей.

– Нам обещали помочь, клиника очень хорошая, – сказала Наталья. – Больше никаких комментариев я дать не могу, мне нельзя.

Мама отказалась лечить девочек в ЛипецкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас посты о помощи и сборе средств на лечение размещают друзья и знакомые девочек, а также педагоги школы, где учатся близняшки. Все искренне сочувствуют им. По словам знакомых девочек, обе сестры учатся на отлично, никаких нареканий со стороны педагогов нет. О семье и родителях тоже отзываются положительно.

«Две наши звездочки-половинки в большой беде страшная болезнь не выбирает. Нужна любая помощь. Девочки на длительном лечении в Москве», – написала на своей странице в соцсетях учительница районной школы.

– Я лично знаю наших девочек, – рассказала «КП-Липецк» педагог. – Обе ученицы нашей школы, они – лучшие.

После того, как история разлетелась по всей стране, на модельное агентство посыпались многочисленные обвинения. Многие решили, что именно жесткие требования к внешности довели девочек до полного истощения. Как выяснилось, обе школьницы проходили обучение в детском театре моды и агентстве New Models, и там насчет происходящего совершенно иное мнение.

Между фотографиями разница ровно полгодаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как рассказала «КП-Липецк» директор агентства Елена Тесменицкая, девочки вообще не были моделями и никто не просил их скидывать вес – не имели права, поскольку нет контракта.

– Я в шоке от происходящего и до сих пор не могу понять, почему, вместо того, чтобы спасать детей и быть рядом с ними, у родных есть силы раздавать интервью и участвовать в различных ток шоу, – недоумевает Елена Тесменицкая. – Девочки не являются моделями никакого агенства. Так как они еще маленькие. Они посещали модельную школу, где их просто обучали ходить на каблуках и все.

«МАМА НЕ ВЕРИЛА, ЧТО ДЕТИ БОЛЬНЫ»

Когда в агентстве заметили, что Даша и Маша теряют вес, их мама заверила, что дочери просто начали правильно питаться. С апреля по сентябрь обе школьницы занятия в агентстве не посещали – ушли на каникулы. На тот момент, по словам директора, они весили 52 и 54 кг. То есть меньше чем за полгода дети потеряли в весе больше 10 кг. Существенную разницу в весе видно даже по фото — на летних фотографиях с каникул девочки уже значительно тоньше, чем на сделанных перед каникулами в агентстве.

Знакомых пугало состояние девочекФото: Скриншот сайта

– В сентябре мама привезла девочек ко мне уже в критическом состоянии, – вспоминает Елена. – На все уговоры, что девочек надо спасать был получен отказ! Мама уверяла, что они уже молодцы и стали хорошо кушать. Я предупреждала маму неоднократно, что она должна срочно обратиться к специалистам, но меня слышать не хотели.

Как рассказывает Елена, обратиться к врачам женщину просили и родственники, но мать девочек настаивала на том, что все в порядке. Причем, как рассказывает Елена Тесменицкая, мать повезла дочерей в Москву сама – женщина надеялась, что детей примут в столичное агентство и это повлияет на них лучше, чем помощь специалистов.

– Мама не верила, что дети больны, – вспоминает Елена. – Им надо было не на показ, а в клинику ехать. Они туда поехали с мамой, так как она боялась, что детям станет хуже – если они туда не поедут, то совсем перестанут есть. Мама надеялась что этот показ им поможет.

Маму уговаривали обратиться к врачам

Тот роковой показ, где Даша упала в обморок прямо на подиуме, состоялся 25 октября.

В БОЛЬНИЦЕ ЛИПЕЦКА ДЕВОЧКИ ПРОЛЕЖАЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ

О ситуации с лечением в Липецке рассказала уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова.

Как выяснилось, липецкие врачи изо всех силы старались помочь девочкам, но мать сама забрала их из больницы. Что существенно отличается от заявленной в соцсетях версии, якобы в Липецке врачи отказались их лечить. Причем после обморока на подиуме, Дашу и Машу привезли в частную клинику Воронежа, там они пробыли недолго. 30 октября близняшки поступили в детскую больницу Липецка, где пробыли до 13 ноября.

– Они прошли всех врачей и им поставили диагноз, – рассказала Людмила Куракова. – Но спустя две недели мать написала отказ и забрала дочерей. Она вправе это сделать.

При этом ни о каких миллионах не лечение речи не шло. Более того, липецкие врачи связались с медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского, где согласились принять сестер. Их были готовы лечить тоже бесплатно.

Людмила Куракова также уточнила, что в Липецкой области семья за помощью ни к кому из официальных лиц не обращалась, а если девочки вернутся, врачи их снова примут и сделают все возможное.

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