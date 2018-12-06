В Липецкой области усилят меры поддержки для молодых мам и многодетных семей

Предлагается установить дополнительную меру поддержки женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 24 лет. Им предоставят единовременную социальную выплату в размере 85 тысяч рублей - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Такие изменения в Закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» поддержал сегодня профильный комитет регионального парламента.

Принятие законопроекта, по мнению разработчиков, может положительно повлиять на сложную демографическую ситуацию, когда рождение первых детей откладывается на более поздний срок и как следствие, снижается вероятность рождения третьих и последующих детей. Коэффициент рождаемости в возрастной группе «от 20-24 лет» является одним из целевых показателей нацпроекта «Демография».

Также представленным законопроектом увеличивается размер областного материнского капитала с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Он выплачивается на рождение 3-го и последующих детей.

Единовременные денежные выплаты женщинам, удостоенным почетных знаков «Слава матери» вырастут с 15 до 50 тысяч рублей. Также будут проиндексированы премии мужчинам, награжденным знаком «За верность отцовскому долгу». А региональная премия родителям многодетных семей увеличится с нового года с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

На эти цели из областного бюджета предлагается направить в 2019 году 261 млн. рублей.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов