2018-12-12T12:26:34+03:00
Экономика

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский проинспектировал работу электросетевого комплекса Липецкой области

Генеральный директор «МРСК Центра» - управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский оценил состояние и перспективы развития электросетевого комплекса Липецкэнерго, посетил районы электрических сетей и крупные подстанции региона
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Глава компании проинспектировал работу подстанции 110/6 кВ «Привокзальная» и ПС «Манежная», мощностью 40 МВА. Последняя введена в строй в 2010 году, обеспечивает электроснабжение около 4 тысяч человек города Липецка. Энергообъект оснащен новейшим электротехническим оборудованием, цифровыми системами релейной защиты и автоматики, а также автоматизированной системой управления технологическими процессами.

В исполнительном аппарате липецкого филиала генеральный директор ознакомился с работой диспетчеров ситуационно-аналитического центра, задачей которого является обеспечение эффективного функционирования всех организаций и ведомств, задействованных в схемах внешнего электроснабжения МРСК Центра. А также, в случае возникновении необходимости, координация действий по предупреждению, оперативной ликвидации аварийных ситуаций и восстановлению электроснабжения потребителей.

Игорь Маковский проверил работу липецкого центра управления сетями, где аккумулируется вся информация о состоянии сетей филиала, осуществляется дистанционный мониторинг и анализ всех процессов в распределительных сетях. Информация о состоянии электросетевого комплекса в режиме реального времени отображается на диспетчерском щите, представляющим собой видеостену. Оборудование ЦУС позволяет не только вести детальное видеонаблюдение за энергообъектами Липецкэнерго, но и отслеживать дислокацию оперативно-выездных бригад, осуществлять запись телефонных переговоров диспетчеров

Также Игорь Маковский провел расширенное совещание с руководством филиала Липецкэнерго. Одним из основных вопросов стало обсуждение снижения аварийности отдельных районов электрических сетей и оптимизации потерь.

- По состоянию совокупного ресурса вы обладаете возможностью быть одними из лидеров. Но для этого филиал должен прийти к показателям потерь в распределительной сети менее 7%. Нужно провести ревизию всех схем. Сделать их актуальными. Необходимо оцифровать каждый фидер, - такую задачу поставил перед Липецкэнерго генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский.

Побывал руководитель компании и в музее липецкого филиала. Несколько десятков экспонатов рассказывают о становлении и развитии электросетевого комплекса региона. Здесь же хранятся истории трудовых династий Липецкэнерго, общий трудовой стаж самой старшей насчитывает 140 лет.

Реклама Фото пресс-службы Липецкэнерго

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