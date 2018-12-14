«ЛипецкАгро» : Сбылись мечты овощеводов

Уникальному тепличному комбинату, построенному 5 лет назад под Данковом с «нуля», за рекордный срок, и сегодня нет равных в стране. В мире около 300 га теплиц 5 поколения, и 45 га из них приходится на ТК «ЛипецкАгро» (плюс 20 га в Ельце). Данковская теплица оснащена системой «ультра-клима», позволяющая получать высокие урожаи при низких энергозатратах. В год в «ЛипецкАгро» собирают 33 тыс. тонн томатов и огурцов (в 2019 г. запланировано 50 тыс.т). Здесь получен самый высокий результат в стране по урожаю томатов – почти 95 кг с одного квадратного метра. А недавно компания получила грант по огурцу гибрида Мева – мировые лидеры по производству овощей в закрытом грунте признали лидерство липчан по его урожайности (170 кг на 1 кв.м).

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Роботизированная и автоматизированная теплица – это технологический прорыв в овощеводстве закрытого грунта. Импортная здесь лишь конструкция, а вся начинка - отечественная. В числе ее разработчиков инвесторы – владельцы компании «Фито» Лашин Дмитрий Александрович, Лашин Александр Павлович и Соколов Игорь Сергеевич.

«Мы побывали в космосе»

Насыщенный помидорным ароматом воздух, ровные ряды (длина каждого 123 м) с уходящими вверх плетями растений, на которых сотни тысяч томатов разной спелости…дух захватывает! А еще стерильная чистота, автоматизация и культура производства – все это впечатлит любого. В Данковской теплице нужный микроклимат поддерживается в постоянном режиме. Здесь нет форточек (избыточность давления регулируется), и сюда не могут проникнуть мошки и насекомые, соответственно, не применяются ядохимикаты. К каждому растению дозировано подается минеральная подкормка, все показания работы автоматики отображаются на мониторах в операторской – картина, словно из области фантастики. Потому и приезжающие сюда делегации со всей страны и из-за рубежа едины во мнении: «мы побывали в космосе», «это сказочная страна». Побывавшие здесь недавно китайцы (не новички в тепличном бизнесе) смотрели на все широко открытыми глазами. Никак не могли «переварить» информацию, что около 100 кг плодов с 1 кв метра приносит одно семечко (растет год). А, узнав, что у него после прищипывания образуется 2 плодоносящие «головы», совсем растерялись…

Сейчас, рядом с комплексом, началось строительство уже 6-го блока с площадью теплиц 13.3 га. Его собираются ввести в эксплуатацию в августе следующего года.

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Когда кризисы нипочем

В Липецком регионе, куда с пилотным проектом пришли инвесторы, они нашли полное понимание и поддержку со стороны властей. Ни один новый комбинат в России не выходил на запланированную мощность так быстро. О том, как работается сейчас, спустя 5-летие, мы побеседовали с директором «ЛипецкАгро», заслуженным работником сельского хозяйства РФ Любовью Харламовой.

- Любовь Николаевна, с какими трудностями столкнулись за эти годы? Каково сегодня к вам отношение властей?

- Не поверите, но…ни с какими. У властей до сих пор лояльное отношение, все вопросы решаются четко и оперативно, нам создали максимум условий для успешного развития.

Все идет так, как запланировано, мы близки к окупаемости 1-го этапа проекта (это более 3 млрд. руб. – авт). Для нас кризисные явления в экономике не сыграли никакой роли, мы работаем в основном с сетями, постоянно мониторим рынок и держим ситуацию под контролем.

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- Да, такое не часто встретишь. А нет волнения по поводу конкуренции?

- Беспокойства нет. Ниша потребности производства овощей закрытого грунта в стране большая – около 45%. Так что резервы развития есть. Наша продукция полюбилась потребителю, она востребована - у овощей отличные вкусовые качества, они не тронуты химией и хорошо переносят транспортировку. Ареол поставок – столичные регионы, Казань, весь Север. У других предприятий, не имеющих такой технологии, никогда не будет экопродукции, и они не в силах управлять небесной канцелярией. В нашем случае все стабильно в любое время года. Понятно, что высококачественная продукция (у комбината она под маркой «Долина овощей» - авт.) не может стоить дешево, но мы не выбиваемся из ряда ценовой доступности, летом, естественно, ценник значительно падает.

- Как подбираете персонал, какие созданы условия для работы?

- Достижение высоких показателей – это не только продвинутые технологии. Прежде всего, это коллектив, люди, команда, которую сформировали, обучили. А учить приходилось с нуля, и здесь огромная заслуга нашего директора по производству Ольги Толмачевой.

На предприятии трудится около 900 человек, никаких возрастных критериев при подборе кадров нет, наоборот, предпочтение отдаем тем, кому за 50 – с жизненным опытом, чувством ответственности. Кстати, мы единственные в стране, где в овощеводстве используется мужской труд. Зарплата у наших сотрудников – одна из самых высоких в регионе, оказываем работникам всяческую поддержку, есть все возможности для занятий спортом. На комбинате уже формируется ряд династий. Я горжусь своими сотрудниками – за их преданность любимой работе, ответственный подход. Наш главный бухгалтер, к примеру, оценен на всероссийском уровне как «лучший бухгалтер РФ».

Предприятие активно участвует в общественной жизни района – строим фонтаны и разбиваем скверы, занимаемся благотворительностью. Сама культура производства, как и техника безопасности на комбинате (и это объективно) - на самом высоком уровне. Заметно, что у наших людей меняются и критерии к качеству жизни, они чувствуют себя стабильно и уверенно, любят и гордятся своей работой, у нас не встретишь угрюмые лица. И меня такие перемены радуют не меньше, чем производственные успехи.

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- А что в перспективе развития?

- После ввода в строй 6-го блока, уже будет все сформировано. Здесь (по трассе «Дон») не хватает энергетических мощностей. И это несмотря на то, что построили собственную электроподстанцию и 6 газо-поршневых установок для выработки э/энергии. Так что строительство завершается, будем дальше развивать эффективность производства и радовать потребителей, как и прежде, экологичными овощами.

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- Побывав на комбинате два года назад, на вопрос «есть ли проблемы?», вы ответили, что их нет. А как сейчас?

- И сейчас нет, ни в чем. Иногда их вроде как не хватает – для тонуса, - с улыбкой замечает Любовь Николаевна. – Добавился опыт, наработки. Надо всегда стремиться к лучшему и добиваться цели – это наш стиль работы.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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