2018-12-13T10:59:22+03:00
Происшествия

Туристы из Липецка, застрявшие на острове Хайнань, вернулись в Россию

Вечером липчане прилетят в Москву
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Уже завтра туристы вернутся в ЛипецкУже завтра туристы вернутся в ЛипецкФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Туристы, застрявшие на острове Хайнань в Китае, возвращаются домой. По информации Ростуризма, 746 россиян уже прибыли на Родину. В течение суток около 370 человек вернутся домой. Пока на острове остаются 1687 человек. Напомним, из-за конфликта между туроператором "Жемчужная река" и авиакомпанией "ИрАэро" туристы не смогли вовремя вылететь с острова. В течение 5 дней россиянам приходилось жить за свой счет. Покупать еду, воду. При этом у многих закончились деньги и медикаменты. Как рассказали сами заложники ситуации, все это время им приходилось жить в отеле, непригодном для проживания.

- Сейчас мы в Уфе, ждем самолет в Москву, очень устали, - рассказала "КП" липчанка Карина, для которой отдых на острове Хайнань превратился в кошмар. - Должны были вылететь в Россию вчера в 23.00. Рейс задержали на 4 часа. Вылет в Москву назначен на 15.45. Потом нужно будет еще добраться до Липецка.

На сайте Ростуризма отмечено, что специалисты устанавливают, сколько российских туристов самостоятельно покинули Китай. Они смогут вернуть деньги, потраченные на авиаперелет и проживание. Для этого им нужно обратиться к страховщику ООО СК «Орбита» туроператоров ООО "ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС", ООО "ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ", осуществляющий туроператораторскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река". Туристов, у которых нет обратных билетов, будут вывозить экстренно. Россияне, у которых есть билеты, летят с авиакомпанией "ИрАэро". Кстати, Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из Единого Федерального реестра туроператоров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Липчанин получил 1.5 года за угрозу убить родителей
Школьники Липецка познакомились с гамадрилом Степашкой
Пожарные потушили квартиру на Фрунзе в Липецке
Житель Липецкой области задолжал своей дочери 60 тысяч рублей
Под Липецком в приемной семье изнасиловали 13-летнюю девочку-инвалида
Липецкие автоинспекторы ловят нарушителей на парковке для инвалидов
В Липецке на улице Неделина горожане устроили танцы на льду
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
Специалисты рассказали, как выбрать новогоднюю елку в Липецке
Учащиеся Липецкой области будут ездить в транспорте бесплатно
Под Липецком неизвестный избил парня и похитил у него ювелирные украшения
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России
В Липецке в столкновении "Калины" и "Мерседеса" пострадали двое
За сутки под Липецком вспыхнули три дома