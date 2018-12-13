Туристы из Липецка, застрявшие на острове Хайнань, вернулись в Россию

Туристы, застрявшие на острове Хайнань в Китае, возвращаются домой. По информации Ростуризма, 746 россиян уже прибыли на Родину. В течение суток около 370 человек вернутся домой. Пока на острове остаются 1687 человек. Напомним, из-за конфликта между туроператором "Жемчужная река" и авиакомпанией "ИрАэро" туристы не смогли вовремя вылететь с острова. В течение 5 дней россиянам приходилось жить за свой счет. Покупать еду, воду. При этом у многих закончились деньги и медикаменты. Как рассказали сами заложники ситуации, все это время им приходилось жить в отеле, непригодном для проживания.

- Сейчас мы в Уфе, ждем самолет в Москву, очень устали, - рассказала "КП" липчанка Карина, для которой отдых на острове Хайнань превратился в кошмар. - Должны были вылететь в Россию вчера в 23.00. Рейс задержали на 4 часа. Вылет в Москву назначен на 15.45. Потом нужно будет еще добраться до Липецка.

На сайте Ростуризма отмечено, что специалисты устанавливают, сколько российских туристов самостоятельно покинули Китай. Они смогут вернуть деньги, потраченные на авиаперелет и проживание. Для этого им нужно обратиться к страховщику ООО СК «Орбита» туроператоров ООО "ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС", ООО "ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ", осуществляющий туроператораторскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река". Туристов, у которых нет обратных билетов, будут вывозить экстренно. Россияне, у которых есть билеты, летят с авиакомпанией "ИрАэро". Кстати, Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из Единого Федерального реестра туроператоров.