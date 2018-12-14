Учись на здоровье

Случаев, когда учащийся не может регулярно посещать школу, немало. В числе наиболее распространенных - длительная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, продолжительное лечение в больнице. И задача получения общего образования ребенком при таких условиях может быть решена путем организации дистанционного обучения.

Для липецкой школы № 48 организация электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) является одним из приоритетов в работе. Школа неоднократно участвовала и побеждала в различных муниципальных конкурсах образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты.

На базе школы еще 5 лет назад был создан муниципальный центр дистанционного обучения, который показал свою эффективность. Форма реализации образовательных программ с использованием ДОТ здесь уже была достаточно отработана. Рабочие места учителей оборудованы персональными компьютерами, веб-камерами, интерактивными панелями, используются выделенные высокоскоростные каналы связи. Ученик может виртуально присутствовать на уроке в режиме онлайн либо просматривать его запись в удобное время. Такой режим занятий оказался достаточно востребованным.

Одной из важных задач стало предоставление качественных образовательных услуг ребенку, находящемуся на длительном лечении в медучреждении. В ходе ее решения предстояло решить ряд проблем, в числе которых отсутствие налаженной системы взаимодействия конкретного медицинского и образовательного учреждения, неразработанность механизма финансирования. Но все сложности были преодолены. С февраля 2018 года в областном противотуберкулезном диспансере стал функционировать центр дистанционного обучения.

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- В этом проекте участвуют 15 учителей, одновременно обучаются 23 учащихся разных классов, которые находятся на длительном лечении, - отмечает директор МАОУ СШ №48 Анатолий Шумов.

«Учиться интересно и удобно»

Детское отделение в областном противотуберкулезном диспансере было открыто год назад (раньше ребят отправляли в столичные центры, Воронеж, что было для всех большой проблемой), и уже через два месяца здесь заработал центр дистанционного обучения.

Для реализации проекта ребятам в областном диспансере были созданы все необходимые условия: сформировано 3 учебных кабинета, установлено оборудование, организовано обучение в 2 смены с учетом графика лечения.

Одна из учениц 6 класса находится на лечении и на дистанционном обучении в противотуберкулезном диспансере более 3 недель. Она довольна формой и качеством обучения:

- Для меня это интересно, удобно, когда обучается вместе всего 4-5 человек, то и оценок больше получаешь.

Её родителям важна непрерывность процесса обучения и то, что по завершении лечения их дочь успешно продолжит обучение в родной школе.

С ними солидарен и «хорошист», девятиклассник, который, проходя курс лечения, одновременно готовится к основному госэкзамену за курс основного общего образования:

- В режиме онлайн-обучения класса из 2-5 человек больше внимания уделяется каждому, есть возможность больше узнать, спросить. А что непонятно повторить, посмотрев запись урока.

- Детям интересно, им не приходится скучать, совмещая процессы лечения и обучения они адаптированы в социальном плане, и это влияет на эффективность лечения, - отмечает зам главврача по организационно-методической работе Галина Хоружая. – Мы благодарны руководству школы № 48 за их постоянное внимание, поддержку. Самое главное, что наши общие усилия ребятам только на пользу!

Школьный сектор больницы стал центром образовательной жизни детей, включающей групповые и индивидуальные занятия, внеурочные мероприятия, проводимые в режиме видеоконференцсвязи.

- Все ребята включены в открытый образовательный процесс, они получают качественное непрерывное образование, – отмечает директор МАОУ СШ №48 Анатолий Шумов. – Цифровая среда школы, отработанная модель обучения с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечивают доступность и качество образования для детей, находящихся на лечении в любом медицинском учреждении.

Владимир КУЛИК.

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Фото из архива МАОУ СШ №48