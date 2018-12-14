Граница «Дикого поля» теперь не «на замке»

Раскинувшееся на стыке двух рек –Быстрой Сосны и Большой Чернавки, древнее село Чернава (тогда город Чернавск) в стародавние времена было форпостом на пути кочевников, совершавших набеги на русские княжества. И спустя столетия, уже во времена Екатерины II, село было важным промышленным пунктом Елецкого уезда.

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Чернава, давшая стране немало знаменитостей, в числе которых святитель Феофан-Затворник, фронтовой поэт Шубин, художники братья Тимофеевы, герои войны, ученые - сегодня живет насыщенной жизнью. Лучший в районе детский танцевальный коллектив занимается в знаменитом еще на весь Советский Союз ДК, есть 2 библиотеки, музыкальная школа, в детсаде открыли дополнительную группу. Село активно благоустраивается, а в последнее время здесь делают акцент на развитие сельского, этнотуризма.

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- В 2021 году будем отмечать 900-летие родного села, но готовиться начали еще год назад, - поясняет глава Чернавского сельсовета Татьяна Халяпина. – Наши традиции бережно храним и развиваем, собираемся воссоздать древний городок - сторожевой пункт, стоявший здесь в стародавние времена на границе «Дикого поля». По замыслу это будет музей под открытым небом, куда смогут приехать все желающие окунуться в атмосферу древней Руси.

Возведение древнего городка планируется на исторической площадке (171 сажень по периметру) с прекрасно сохранившимися остатками каменного вала.

- Это будет не бутафорный городок - все из срубного дерева, – делится планами руководитель историко-краеведческого клуба «Дикое поле» Алексей Дудин. - Туристы могут переодеться в костюмы той эпохи, сами наловить древними снастями рыбы и испечь ее, прокатиться верхом на коне, пострелять из лука, ознакомиться с экспозицией Дома воеводы и т.д.

Сподвижников, желающих поучаствовать в проекте немало – это кузнецы и плотники, «рукастые» земляки. Правда, местное бизнес-сообщество, в целом одобряя идею, пока только «зреет» в своем стремлении помочь. Активисты же, воодушевленные идеей, приступили к работе над детальным проектом городка, намереваясь ознакомить с ним бизнесменов и чиновников.

А «первой ласточкой» в будущем потоке этнотуризма стал 1-й фестиваль «Рыбалка на краю Дикого поля», приуроченный ко Дню села. Он собрал ремесленников, кулинаров, реконструкторов и гостей из Ельца, Липецка, Воронежа, Москвы, Орловщины и других регионов – всего более 2,5 тысяч человек! Обширная программа фестиваля включила мастер-классы древних ремесел и боевых искусств, выставку средневековых доспехов и оружия, рыбалку, музыкальный и кулинарный конкурсы, катания на верховых конях, соревнование молодцев-богатырей, метавших через голову тяжелую кольчугу и т.д.

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Успех фестиваля превзошел все ожидания организаторов (да и самих участников), и теперь администрация Чернавского сельсовета вместе с активистами-общественниками загорелись новой идеей. На очереди - проведение литературно-этнографического фестиваля «Песнь о Гайавате», посвященного знаменитому земляку Бунину (его предок был воеводой в Чернавской крепости). И очень верится, что все у них получится!

Для всех желающих ознакомиться летом с достопримечательностями старинного русского села Чернава

обращаться по тел.+79802679740

Владимир КУЛИК.

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