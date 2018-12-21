Молочка и рыба с рук - могут выйти боком

Близится всеми любимый Новый год, соответственно, неизбежны и закупки продуктов к праздничному столу. О том чего стоит опасаться и как защититься от недоброкачественной продукции, мы узнали из беседы с начальником ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», главным ветврачом г. Липецка Владимиром Завьяловым.

- К сожалению, выбор по-настоящему хороших продуктов не такой большой, как хотелось бы. Потому лучше подстраховаться, выбирая «наименьшее зло», - отмечает Владимир Юрьевич. - В крупных супермаркетах присутствует ветеринарная служба, там есть наши специалисты, контролирующую ситуацию, и это гарантирует безопасность продукции для покупателя.

Несколько иная обстановка на рынках и вокруг них. И здесь надо понимать различие между территорией рынка и той, которая поблизости от него.

- Да, на самом рынке все под контролем, там работает лаборатория ветэкспертизы, жесткая проверка за входящей продукцией и ее дальнейшей реализацией. Но территория, к примеру, Центрального рынка, ограничена до ступеней подземного перехода, где частенько можно увидеть частников, торгующих свежей рыбой. Люди, покупающие здесь с рук сырую или слабосоленую рыбу, очень рискуют. Им следует помнить, что в реке Воронеж и на Матырском водохранилище много рыбы, зараженной описторхозом (гельминтное заболевание - авт.), и «нарваться» на таких зараженных карпов, щук очень просто. Не менее рискованно покупать с рук, в несанкционированных местах, молочную продукцию, яйца. Как, из чего делается постоянно продаваемое там (через дорогу у центрального рынка) так называемое «козье молоко» - большой вопрос. Есть информация, что его «бодяжат» сухим молоком, выдавая потом за натуральный продукт. Те же риски и с яйцами типа «домашних» - нередко грязных, в курином помете. Здесь большая опасность подхватить опасное инфекционное заболевание сальмонеллез. Следует также помнить, что птицу после разморозки надо стараться приготовить сразу, ведь сальмонеллы на оттаявшей тушке размножаются в геометрической прогрессии.

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Мы спросили у Владимира Завьялова и о том, насколько безопасно приобретение продукции на популярных продуктовых ярмарках, и каковы, в целом, рекомендации при покупке продуктов питания.

- На областных продуктовых ярмарках и ярмарках «выходного дня» обязательно присутствуют наши специалисты, осуществляющие ветеринарный контроль за качеством безопасности реализуемой сельскохозяйственной продукции. К слову, мы регулярно мониторим ситуацию, у нас есть передвижная ветлаборатория, которая постоянно задействована. Зачастую удивляют сами покупатели, которые надеются на «авось». Думая, что с рук они покупают «домашнее» и еще при этом экономят – они очень заблуждаются, к тому же сильно рискуя оказаться на больничной койке.

Наши сотрудники неоднократно привлекались для участия в проверках, проводимых прокуратурой по надзору за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасности пищевой продукции на объектах розничной и оптовой торговли. Практически при каждой проверке выявлялись разного рода нарушения ветеринарных и санитарных требований. К примеру, в ноябре, при проверке магазина ИП Шишовой Л.В. был выявлен ряд грубейших нарушений. На маркировке молочной продукции производитель ООО «Наша ферма» не указал адрес места деятельности, было неверно указано время изготовления продукта (срок годности увеличен на несколько часов), на творог и сметану отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Поэтому, закупая продукцию, надо быть очень внимательным, а рекомендации при выборе продуктов просты. Прежде всего, их надо покупать только в местах санкционированной торговли. И всегда смотреть что покупаешь, даже в крупном магазине. Обязательно должна быть маркировка продукции, при каких либо сомнениях надо требовать документы, подтверждающие ее качество и безопасность.

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Чтобы сохранить свое здоровье, не создавать проблемы себе и своим родным – не приобретайте продукцию с рук на тротуаре, вдоль автодорог, во дворах спальных районов и в иных местах, не предусмотренных для торговли.

Владимир КУЛИК. Фото автора.