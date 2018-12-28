В Новый год – «по чуть-чуть»

Долгожданные новогодние праздники уже на подходе, и всем нам хочется, чтобы они были яркими, запоминающимися, и только с приятными хлопотами. А это в большей степени зависит от нас самих.

- Человек по своей природе стремится к хорошим эмоциям. Всем знакомо чувство радости, удовлетворения, приятного расслабления после труда, достигнутой цели, и это нормально, - отмечает Михаил Коростин. – Но еще много веков назад человек понял, что радость можно добыть без особых усилий, с помощью определенных химических веществ. И появилась близкая по ощущениям радость искусственная. А в Новый год, который у нас ассоциируется с радостью, хочется добавить ее еще больше - с помощью алкоголя.

- Но отмечание Нового года (так уж повелось) трудно представить без бокала-другого шампанского, вина… Кстати, что предпочесть из спиртного, в каких дозах?

- Как специалист-нарколог, врач-психиатр я против любой дозы потребления алкоголя – он вреден, не нужен организму. Однако с учетом традиции употребления спиртного в новогоднюю ночь рекомендую снизить градусность напитков. Два бокала шампанского будет вполне достаточно, тоже и насчет вина – белого или красного. В красном сухом больше полифенольных соединений, в белом вине меньше аллергенов и раздражителей желудочно-кишечного тракта.

- А что насчет напитков покрепче?

- Здесь лучше придерживаться нормы 3 по 50 в течение вечера - дальше будет интоксикация. Также вредно смешивать шампанское с водкой, да и сочетание алкоголя с курением добавит испытаний для организма. И обязательно чаще двигаться, хорошо подойдут танцы. Во время застолья пить больше негазированной жидкости, на 50 г крепкого напитка ее должно быть 200-300 г.

- Какие закуски предпочтительней при употреблении алкоголя?

- Белковая, обезжиренная еда, в том числе, кроличье, белое мясо, индюшатина, можно и свинину(без злоупотребления).. Также поменьше майонеза, еды с высоким содержанием сахара, подойдет в небольшом количестве тушеная пища. Побольше легких овощных салатов, клетчатки, если выбирать сыры, то нежирных сортов. Надо исключить сочетание крепкого алкоголя с жирными продуктами и избыточно сладкими, газировкой – здесь большой риск обострений панкреатитов (сегодня это приобретает характер эпидемии).

- Некоторые предпочитают перед застольем за час-другой выпить рюмку «для разгона», чтобы «печень подготовить»…

- Не стоит это делать, иначе можно так разогнаться, что последствия будут тяжкими. Начиная со 150 г крепкого алкоголя, значительно возрастают риски инсультов, инфарктов, панкреонекрозов, холециститов. Любой перебор приводит к проблемам. Следует помнить, что ночью алкоголь очень плохо переваривается, ведь в это время организму положено отдыхать.

- А если все же «перебор» и наутро голова раскалывается?

- Здесь подойдут любые адсорбенты (их надо иметь в домашней аптечке). Из самых доступных народных средств – вода, несладкий компот с сухофруктами, яблоками, грушами – в них много калия, магния. Лучше всего щелочная минеральная вода типа «боржоми», «ессентуки», «липецкая». Пресловутый рассол немного поможет, но там избыток соли, можно принять и аспирин. И внимательно следить за состоянием организма, не допускать сильных болей и обострений хронических «болячек».

Но лучше не допускать перебора с алкоголем, мужчинам в возрасте надо помнить, что им далеко не 20 лет.

В преддверии Нового года желаю всем хорошего самочувствия и настроения, провести с пользой для семьи и для здоровья новогодние каникулы и испытывать как можно чаще естественные радости!

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Владимир КУЛИК.