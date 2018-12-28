2018-12-28T14:59:43+03:00
Экономика

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» на пресс-конференции в «Интерфакс» подвел итоги первых ста дней своей работы

Игорь Маковский рассказал о первоочередных задачах по реализации «дорожной карты» цифровизации
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Сегодня, 27 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел пресс-конференцию в пресс-центре международной информационной группы «Интерфакс». Игорь Маковский подвел итоги работы первых ста дней своей работы в качестве руководителя компании и рассказал о ее ключевых проектах на ближайшую перспективу.

По словам руководителя МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, за первые три месяца во главе компании была проделана большая работа. Игорь Маковский лично побывал во всех 20 регионах деятельности Общества и проинспектировал более 150 производственных подразделений и объектов. По итогам этих поездок был сформирован рейтинг всех первичных производственных подразделений МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, основанный на четырех ключевых критериях: производственные показатели (уровень аварийности и потерь, сроки ликвидации технологических нарушений и т.д.) финансово-экономическое состояние, профессиональные компетенции и морально-психологическое состояние коллектива в преддверии реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса, а также активная позиция руководства региона, готовность участвовать в этой работе. Результаты рейтинга легли в основу «дорожной карты» цифровизации.

Рассказал глава МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья и об итогах подготовки компаний к отопительному периоду, решающая фаза которой осуществлялась под его непосредственным руководством. В этом году Министерство энергетики России впервые оценивало готовность субъектов электроэнергетики по методике, в основу которой лег расчетный индекс фактического состояния электросетевого оборудования. МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья выполнили все мероприятия в полном объеме и в строгом соответствии с установленными требованиями. Проделаны большие объемы работ в рамках ремонтной и инвестиционной программ. Отремонтированы более 52 тысяч км воздушных линий си свыше 12 тысяч трансформаторных подстанций. Расчищено более 27 тысяч просек воздушных линий. По итогам года ожидается перевыполнение бизнес–плана по инвестпрограмме: в строй будут введены около 70 тысяч километров ЛЭП и более 1000 МВА трансформаторной мощности.

«Буквально накануне мы завершили корректировку ремонтных и инвестиционных программ на ближайшие годы. Могу сказать, что сегодня наши компании занимают устойчивое положение и готовы к решению самых сложных задач на всей территории операционной ответственности». – отметил Игорь Маковский.

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся реализации стратегии цифровизации, глава МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья рассказал, что в ближайшие годы пилотные проекты будут реализованы в масштабах шести регионов деятельности компании - это Белгородская, Калужская, Воронежская, Владимирская, Нижегородские области и Удмуртская Республика. Эта работа будет проводится в рамках «дорожной карты», предусмотренной соглашениями, подписанными с руководством этих регионов. В других территориях выбраны площадки для реализации проекта «Цифровой РЭС». Утверждение всех мероприятий дорожной карты цифровизации, согласно плану, должно завершиться до 15 января. Их реализацию будет лично контролировать Игорь Маковский.

При этом Игорь Маковский подчеркнул, что все проекты цифровизации основаны на принципах окупаемости: «Определен предельный коридор окупаемости – 10 лет. Если проект не соответствует этому критерию он реализуется в формате «пилота» до достижения этих параметров». Конечная же цель цифровой трансформации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, по его словам, состоит в том, чтобы перейти от обнаружения и ликвидации технологических нарушений к их прогнозированию и предупреждению.

Также в ходе общения Игоря Маковского с журналистами были затронуты вопросы импортозамещения, тарифообразования, консолидации электросетевой инфраструктуры, оптимизации системы оперативно-технического управления. В частности, руководитель МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья рассказал о проекте по созданию в регионах центров компетенций по основным направлениям деятельности компаний с привлечением к этой работе профильных научных и образовательных учреждений.

Кроме того, Игорь Маковский подробно остановился на проекте по создание в регионах единых центров управления сетями (ЕЦУС) которые объединят компетенции управления основной и распределительной сетью. В результате на смену 603 диспетчерским пунктам придут 26 ЕЦУС, часть из которых в перспективе могут получить статус межрегиональных. Аналогичные подразделения планируется создать и в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Помимо повышения оперативности и качества управления, это позволит высвободить около трех тысяч сотрудников компаний из числа производственного персонала для участия в решении стоящих перед ними первоочередных задач, подчеркнул генеральный директор МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

Реклама. Фото пресс-службы «Липецкэнерго»

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