IX Святочный бал-маскарад в Липецке: головокружительные танцы, элегантные образы и старинный сад

В канун старого Нового года в Липецке состоится IX Святочный бал-маскарад. В этом году он пройдет в зале «Быханов Event-Hall». Организатор мероприятия - клуб "Хрустальный слон" познакомит липчан и гостей города с традициями бальной культуры.

Двери зала распахнутся перед гостями 13 января в 18.30. Прибывших на маскарад встретят хозяин и хозяйка бала. Им нужно представиться, назвав свое маскарадное имя. Липчане могут даже придумать легенду, рассказав новым знакомым откуда они прибыли, похвастаться своими связями, интересными фактами своей биографии. Перед тем, как войти в зал, Церемониймейстер торжественно и громко объявит публике маскарадное имя прибывших гостей.

ДРЕСС-КОД

На бал нужно явиться в костюмах и масках. Допускается два варианта дресс-кода: традиционный black tie и маскарадный образ. Последний необходим, чтобы получить титул Короля и Королевы бала. Их определят гости, отдав понравившейся паре свои голоса.

Для тех, кто не планирует бороться за корону, допустим минимальный дресс-код. Для дам - платье в пол, в котором будет удобно танцевать. Обувь, подобранная к платью, с каблуком или без, на усмотрение гостьи. Организаторы рекомендуют дополнить наряд перчатками и веером. Дамам следует собрать волосы. Даже самая простая прическа придаст образу элегантности, а также застрахует от неприятностей во время подвижных танцев. К тому же, с точки зрения вечерней моды, распущенные волосы - моветон.

Кавалерам советуют явиться в черном костюме, белой или однотонной рубашке, а также дополнить образ белыми перчатками, шейным платком или галстуком-бабочкой. Военная форма также допускается на маскараде. В таком случае гость сам решает, нужна ему маска или нет. Во всех остальных вариантах маскарадная маска необходима как дамам, так и кавалерам.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ И АУТЕНТИЧНЫЕ ИГРЫ

После начнется самое интересное. Прекрасные звуки музыки закружат изящныхо дам и галантных кавалеров в танце. Полонез, фарандола, вальс, мазурка, полька, танго - бальная феерия никого не оставит равнодушным. Гости станут непосредственными участниками танцевальной программы. Многих удивит, как легко, естесственно и красиво они могут танцевать.

Кстати, организаторы также подготовили для гостей танцы-игры и показательные номера. Если дамы и кавалеры утомятся, либо захотят насладиться общением друг с другом, им предоставят такую возможность. На балу будет представлен игровой салон с аутентичными и современными настольными играми, салон художника, поэтический салон. На балконе второго этажа накроют столы к гала-ужину.

Фото клуб "Хрустальный слон"

СТАРИННЫЙ САД, КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

- Идея проведения мероприятия возникла из семейной традиции, - рассказала организатор балов Анна Ярославина. - В стенах родительского дома мы устраивали череду рождественских встреч. Мы приглашали домой друзей из разных городов. И чтобы придать вечеру особый колорит, появился маскарад. Сначала он был более камерным, домашним. Когда появился клуб "Хрустальный слон", родилась идея провести городской бал-маскарад. Тогда она казалась нереальной,так ее в городе и воспринимали. К тому моменту бальная культура была представлена в ряде российских городов, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге. Мы решили, что Липецк тоже имеет право попробовать. Тем более, что в 19 веке наш город назывался столицей летних балов.

В этом году тема Святочного бала-маскарада - "Мне снилось... Старый сад". Организаторы решили посвятить вечер имени Василия Быханова и старинному саду. Анна Ярославина считает сад неким культурным феноменом, связанным с понятием рода, усадьбы. К нему неоднократно обращались русские художники, писатели и поэты в своих произведениях. В рамках бала липчанам расскажут об истории парка "Быханов сад", о выдающемся садоводе Василии Быханове и его вкладе в развтие города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ

- В этом году бал станет благотворительным, так как часть средств, собранных при проведении бала, будет направлена на закладку сада в парке "Быханов сад", - уточнила Анна. - "Быханов сад" - одно из немногих мест в Липецке, имеющее историческое значение. Этот участок земли принадлежал семье Быхановых. На нем они возделывали фруктовые деревья, занимались селекцией декоративных растений. В дальней части парка, прилегающей к улице Тельмана, до сих пор сохранились фруктовые деревье. Они очень старые, но до сих пор цветут по весне. В дальней части парка мы предложили разбить сад. Мы внесли предложение о том, что парк, проект которого будет готовиться в 2019 году, должен развиваться как исторически значимое пространство города.

Маскарадная игра тоже будет связана с темой старинного сада. Гости могут обратиться к персонажам, созидающие такие сады, к поэтам, в чьем творчестве тематика сада нашла отражение. Это могут быть метафорические образы, для создания которых требуется фантазия и определенные знания. Бал-маскарад - это не только внешнее выражение гостей. Это роль, которую каждый сможет примерить. Грань себя, которую нужно постичь.

- Мы готовим программу, последовательность танцев, подбираем отрывки пьес, поэтическое сопровождение, - поделилась Анна. - Важно понимать, что бал - явление исключительно живое. Это произведение поведенческого искусства, в котором каждый гость становится соавтором этого вечера. Как бы мы ни старались продумать каждую мелочь, сценарий - лишь канва, которая получает свое реальное воплощение в конкретный вечер и с конкретными людьми.