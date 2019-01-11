2019-01-11T11:13:17+03:00
Экономика

Липецкэнерго напоминает о правилах поведения в охранных зонах ЛЭП во время охоты

В целях недопущения повреждения элементов линий электропередачи энергетики предупреждают липецких охотников об ответственности за разрушение изоляторов из огнестрельного оружия
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Небрежность охотников, а в некоторых случаях умышленное повреждение изоляторов, опор и информационных табличек может стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе социально-значимых объектов. Чтобы восстановить нарушенное энергоснабжение, энергетики будут вынуждены отвлекать бригады электромонтеров от плановой работы и тратить дополнительные силы и средства.Кроме того, повреждения линий электропередачи представляют большую угрозу для жизни и здоровья как самих охотников-вандалов, так и посторонних лиц.

Липецкие энергетики напоминают, что за повреждения элементов ЛЭП наступает уголовная ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до семи лет.

В случае непреднамеренного повреждения энергообрудования добровольное информирование энергетиков о случившемся существенно смягчает степень ответственности. Сообщить об этом можно по круглосуточному телефону горячей линии МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или в ближайший район электрических сетей (РЭС). Сюда же необходимо обращаться, если вы стали свидетелем противоправных действий в охранных зонах энергообъектов или располагаете информацией об этом.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

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