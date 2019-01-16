Уголовное дело бывшего директора Липецкой ипотечной корпорации передали в Воронеж

Уголовное дело экс-руководителя «Липецкой ипотечной корпорации» Валерия Клевцова будет рассматривать Центральный районный суд Воронежа. Напомним, в июле 2017 года, после обысков в корпорации, столичные силовики задержали Клевцова и еще нескольких сотрудников «ЛИКа». Тогда еще директора и депутата горсовета увезли в Москву и заключили под стражу, он находился в сизо около года.

Клевцову вменяют коммерческий подкуп, отмывание денег и мошенничество, и все в особо крупном размере – 204, 174.1 и 159 статьи УК. Другие фигуранты дела, Клевцова, Ларина и Федянина, обвиняются также в коммерческом подкупе и отмывании денег. В январе 2018 года бывший гендиректор «ЛКА», будучи под следствием, сложил с себя полномочия депутата. Горсовет принял отставку Клевцова 28 февраля.

Уголовное дело должен был рассматривать Советский районный суд Липецка, но материалы решили передать в Воронеж. Генпрокуратура опасается, что в Липецке бывший депутат может задействовать связи и повлиять на судебное разбирательство.

– 13 декабря 2018 года в Верховный Суд РФ поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в целях обеспечения гарантии объективного правосудия, с указанием на то, что Клевцов В.В., которому инкриминировано совершение коррупционного преступления с использованием своего служебного положения, являлся депутатом Липецкого городского Совета депутатов и в силу своих должностных обязанностей взаимодействовал с представителями органов власти Липецкой области, имеет возможность использовать указанные связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства, – сообщает пресс-служба Центрального районного суда Воронежа.

Дело передали судье Елене Карповой во вторник 15 января. Очередное судебное заседание о продлении меры пресечения фигурантам состоится уже в Воронеже 17 января.