2019-01-16T18:46:04+03:00
Происшествия

Уголовное дело бывшего директора Липецкой ипотечной корпорации передали в Воронеж

Генпрокуратура опасается, что в Липецке экс-депутат задействует связи
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Экс-депутата Липецка будут судить в ВоронежеЭкс-депутата Липецка будут судить в ВоронежеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Уголовное дело экс-руководителя «Липецкой ипотечной корпорации» Валерия Клевцова будет рассматривать Центральный районный суд Воронежа. Напомним, в июле 2017 года, после обысков в корпорации, столичные силовики задержали Клевцова и еще нескольких сотрудников «ЛИКа». Тогда еще директора и депутата горсовета увезли в Москву и заключили под стражу, он находился в сизо около года.

Клевцову вменяют коммерческий подкуп, отмывание денег и мошенничество, и все в особо крупном размере – 204, 174.1 и 159 статьи УК. Другие фигуранты дела, Клевцова, Ларина и Федянина, обвиняются также в коммерческом подкупе и отмывании денег. В январе 2018 года бывший гендиректор «ЛКА», будучи под следствием, сложил с себя полномочия депутата. Горсовет принял отставку Клевцова 28 февраля.

Уголовное дело должен был рассматривать Советский районный суд Липецка, но материалы решили передать в Воронеж. Генпрокуратура опасается, что в Липецке бывший депутат может задействовать связи и повлиять на судебное разбирательство.

– 13 декабря 2018 года в Верховный Суд РФ поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в целях обеспечения гарантии объективного правосудия, с указанием на то, что Клевцов В.В., которому инкриминировано совершение коррупционного преступления с использованием своего служебного положения, являлся депутатом Липецкого городского Совета депутатов и в силу своих должностных обязанностей взаимодействовал с представителями органов власти Липецкой области, имеет возможность использовать указанные связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства, – сообщает пресс-служба Центрального районного суда Воронежа.

Дело передали судье Елене Карповой во вторник 15 января. Очередное судебное заседание о продлении меры пресечения фигурантам состоится уже в Воронеже 17 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Родные убийц прислали 500 рублей и извинились»: вдовцу задушенной из-за авто сибирячки поступают деньги со всей страны
Тем временем следователи установили детали жестокого преступления: перед тем как убить Ирину Синельникову, ее везли связанной в багажнике 200 километров
Хиджаб - вместо бантов: российская школьница оказалась в иракской тюрьме из-за мамы, завербованной террористами
14-летняя девочка, ее 18-летняя сестра и их мать дожидаются приговора суда в Багдаде. Как обычная семья из сибирской глубинки оказалась в логове у боевиков - в расследовании «КП» [фото, видео]
Говорит о ревности и не смотрит в глаза родным: в Тольятти судят мужчину, который 3 недели прятал труп жены в "Газели"
Близкие и родные погибшей считают, что мотивом преступления могли быть не только отношения в семье Ефремовых и надеются на справедливое решение суда
Новости 24
В ночь на четверг в Липецке до 15 градусов мороза
Около 30 крещенских купелей оборудуют в Липецкой области
Талая вода с крыш заливает верхние этажи в домах Липецка
Липецкий «Центр коммунального обслуживания» задолжал рабочим 2.7 млн. рублей
Первый вице-губернатор Липецкой области ушел в отставку
"Липецкпассажиртранс" заплатит 50 тыс. рублей штрафа
В Липецке неизвестный отобрал телефон у пенсионерки и ранил в плечо мужчину
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Липчанин с чужой карты оплатил бензин на 4 тыс. рублей
Под Липецком "Фольксваген" сбил женщину: скончалась на месте
В страшной аварии под Воронежем погибли 8 человек, включая липчанина
Днем под Липецком две машины вылетели в кювет
В Липецке парень пытался вынести из магазина 28 шоколадок
Цены на продукты в Липецке за год выросли на 6.6%
Липчан просят не выкидывать старые елки в мусорные баки
Около 10 улиц Липецка на 3 дня останутся без воды
В 2018 году ВИЧ выявили у 166 липчан
В Липецкой области за декабрь браконьеры вырубили 13 елок и сосен
В Липецке отменят утренний рейс автобуса №8
В Липецке упал железный забор у стройки и придавил машины