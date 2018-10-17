2018-10-17T13:41:37+03:00
Происшествия

Начальника липецкого управления земельных отношений взяли под стражу

Ольгу Крючкову и ее зама Михаил Бакланова арестовал Басманный суд
Лия МУРАДЬЯН
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Чиновница пробудет под стражей два месяцаЧиновница пробудет под стражей два месяцаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувший вторник, 16 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения начальнику Управления имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области Ольге Крючковой. Согласно документам суда, чиновница проходит по делу об особо крупной взятке – часть 6 статьи 290 УК РФ.

Известно, что Ольга Крючкова, ее заместитель Михаил Бакланов и еще ряд чиновников попали под следствие в конце августа. Их вычислили в ходе совместной операции УФСБ, прокуратуры и ОВД. По официальной версии, чиновники пытались обогатиться на строительстве трассы «Меридиан», которая пройдет между Шанхаем и Гамбургом через Липецкую область. Помимо взяточничества фигурантам также вменили незаконное создание юрлица и незаконную предпринимательскую деятельность.

В августе Крючкову и ее зама отправили под домашний арест в Липецке, но теперь меру пресечения изменили, обоих этапировали в Москву. По данным из неофициальных источников, в деле о взяточничестве речь идет о сумме более 10 миллионов рублей. В столичном следственном изоляторе липецкие чиновники пробудут до середины декабря.

Кстати, одновременно другому чиновнику из Липецкой области продлевать содержание под стражей в московском сизо не стали. Речь идет о генеральном директоре «Липецкой ипотечной корпорации» и бывшем депутате горсовета Валерии Клевцове. Его задержали еще в июле 2017 года. Последний раз Басманный суд продлевал Клевцову содержание под стражей 16 июля 2018 года. Однако чиновник и члены его семьи все еще фигурируют в деле о крупном коммерческом подкупе.

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