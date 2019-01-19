«Смысл работы «Яблока» в том, чтобы Россия стала современной эффективной страной»

- Николай Игоревич, с чем связан ваш приезд в Липецкую область?

- Один из самых молодых российских регионов отмечает в эти дни свое 65-летие, поздравляю всех липчан с этим юбилеем. Я приехал сюда по приглашению регионального отделения партии, мы обсуждали подготовку к выборам – губернаторским, городским и областным. Это один из тех регионов, где мы должны получить значительно больше 5%, чтобы пройти в Госдуму. Над этим и предстоит работать будущие 2,5 года.

- Будет ли кандидат от «Яблока» на предстоящих осенью выборах губернатора Липецкой области?

- Мы выставим кандидата, несмотря на серьёзное препятствие, которое состоит в том, что по факту никаких выборов губернаторов в стране нет. Ни одна из партий, включая парламентские, не может участвовать в выборах без голосов депутатов-единороссов, вот такая у нас система. Но мы воспринимаем губернаторские выборы, как возможность донесения до людей нашей позиции. Стараемся своей активностью изменить вектор движения страны, показать избирателям, существующую альтернатива.

- Вашей партии 25 лет. Для чего она существует, в чем смысл ее деятельности?

- В том, чтобы Россия стала современной эффективной страной. А шаги, предпринимаемые нынешним руководством - в противоположном направлении. Один из показательных примеров – «мусорная тема».

- И что, на ваш взгляд, здесь идет не так?

- Решить эту наболевшую в регионах проблему (и Липецк здесь яркий пример) без введения в стране системы раздельного сбора и переработки отходов просто невозможно. Для этого надо отдать инициативу бизнесу, а государству создать стимулирующие условия, самому не заниматься уборкой мусора. У нас идут ровно противоположным путем. На каждый субъект определяется единый региональный оператор – абсолютно искусственно создаваемая организация. Государство на словах «за» раздельный сбор мусора, а денег на это не выделяет, сейчас идет складирование отходов, строятся мусоросжигающие заводы. Лучше учиться на чужих ошибках, использовать европейский опыт. У нас, судя по опросам, 96% населения готовы к раздельному сбору ТБО.

- Липецкий регион не благополучный в экологическом плане – здесь много промышленных производств. Каким вам видится улучшение здесь экологической ситуации?

- По состоянию атмосферного воздуха Липецк в числе самых загрязненных в стране городов, что сильно отражается на здоровье людей. Для выправления ситуации нужно хотя бы не ухудшать обстановку, создавая новые предприятия, а улучшать качество жизни. Иначе вместо курортного Липецка получится промышленный. Должны проводиться экстренные действия по профилактике заболеваний. Надо не бравурно отчитываться о проведенных мероприятиях, а принимать меры, чтобы не росла смертность людей.

- В своем выступлении на федеральном совете партии вы говорили о том, что мы живем в системе "постправды". В чем опасность, какой выход?

- Сегодня технологии развиваются так стремительно, что мы за ними не поспеваем. И человеческий организм не способен отделить правду от неправды. Ложь и подмена понятий могут привести к еще более худшим последствиям. Я постоянно говорю своим коллегам, оппонентам, что у современных политиков ответственность намного большая, чем у предыдущих. Государство должно усиливать возможность развития гражданского общества, свободных СМИ, которые будут контролировать власть.

- На состоявшихся президентских выборах кандидат от "Яблока" получил чуть более 1% голосов, в 2000-м же результат был около 6 %. Как это объяснить?

- Мы не оцениваем выборы по официальным данным, опубликованным ЦИК. Заранее понимали, что это будут не выборы, а плебисцит доверия Путину. Когда нет конкуренции, то нет и выборов, как таковых. На протяжении длительного времени в стране нагнеталась истерия, была создана атмосфера осажденной крепости, которая продолжает оставаться - у нашей страны реально не осталось друзей.

Как вы оцениваете позиции партии в регионе?

- У нас здесь 342 человека, и мы будем усиливаться. Наша демократическая, оппозиционная партия 25 лет существует в стране с жестким режимом. Тем не менее, у партии в 77 регионах свои представительства, скоро появятся 2 новых. Мы очень ценим преемственность поколений, аккумулируем важный опыт. Сейчас одна из больших проблем – отсутствие механизма воспитания нового, нециничного поколения.

На декабрьском форуме партии вы говорили, что нынешняя система умеет только ограничивать и запрещать, мы - строить и создавать. Обывательский вопрос - что значимого для страны сделано партией за последние годы?

- Мы стараемся практически реализовывать свои идеи. Наше детище – закон о закупках, в нем много положительных моментов. Нами был принят закон о наблюдательных комиссиях (позволяющий создать их во всех регионах) за местами заключения людей. Несколько лет назад глава московского департамента отметил, что антикоррупционный центр «Яблока» сэкономил бюджету почти миллиард рублей – это к вопросу эффективности нашей работы. У нас около 400 муниципальных депутатов работают по стране, на последних выборах в Москве мы стали второй партией (после ЕР) по количеству депутатов в столице. Наши активисты всегда на переднем фланге в защите интересов людей и отстаивании их прав.

- Чтобы вы пожелали липчанам?

- Чистого воздуха и здоровой жизни. Любые социальные изменения возможны только при политических переменах. А они происходит либо на выборах, либо революционным путем. Мы за выборы, за эволюционные изменения, и будем добиваться их вместе с людьми.

Фото Карина Градусова