Липчанка назвала сына в честь полицейского, который принял роды на вокзале

Стали известны подробности невероятной истории с внезапными родами, которые начались у женщины на автовокзале в Липецке. Напомним, все случилось 17 января, около полудня в помещении вокзала у женщины внезапно начались схватки.

Беременная женщина приехала в Липецк из района как раз для визита к гинекологу, врач определил, что до родов еще несколько недель и липчанку отправили домой. Но малыш решил иначе, и пока женщина ждала автобус, начались схватки.

– Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Липецку прапорщики полиции Олег Крутских и Руслан Гасанов помогли фельдшеру принять роды у женщины в здании автовокзала, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина подошла к полицейскому и попросила вызвать ей такси, чтобы доехать до дома. Узнав, что у беременной нет денег на такси, сотрудники полиции решили помочь и вскоре поняли, что женщина рождает. Хотя беременная утверждала, что ей еще рано, полицейские Руслан Гасанов смог верно оценить ситуацию. До медкабинета было далеко и полицейские отвели роженицу в свою комнату, а после помчались в местный фельдшерский пункт.

Липчанка родила в здании Автовокзала.Женщина назвала сына в честь полицейского, который принял роды. Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

– Командир побежал к медсестре, а я начал вызывать «Скорую помощь», просил, чтобы медики приехали быстрее, – рассказывает полицейский отдельного батальона ППС УМВД России по Липецку Руслан Гасанов. – Это был первый такой случай в нашей службе.

Сам командир признался, что подобных случаев в его жизни еще не было, поэтому сконцентрироваться было непросто.

– На посту досмотра женщина присела на стульчик и закричала, что она рожает, –рассказал командир отделения ППС УМВД по Липецку Олег Крутских. – Фельдшер ежеминутно открывала дверь и просила что-то принести – то воду, то полотенце. Когда приехала «Скорая» мальчик уже родился.

По оценке местных медиков, сотрудники полиции действовали весьма грамотно и оперативно.

– Прибежал Олег и сказал, что у них в кабинете беременная женщина и ей плохо, – вспоминает заведующая медпунктом «Липецкие автобусные линии» в здании Автовокзала Елена Дурова. – Я пришла и увидела, что у нее уже отошли воды. Все происходило очень быстро. Женщина начала рожать, полицейские мне помогали – Олег оперативно выполнял все, о чем я его просила. Первые необходимые при родах шаги мы делали именно с сотрудниками полиции. Мальчик родился по шкале Апгара 4-5 – это говорит о хорошем ведении родов.

К моменту, когда прибыла машина «Скорой помощи», счастливая мама уже держала на руках сыночка. Маму и малыша осторожно перенесли в машину и увезли в городской роддом. Кстати, года женщину везли на каталке через главный холл вокзала, посетители аплодировали.

Новоявленная мама, Валентина, призналась, что они с супругом решили назвать сына Олег – в честь полицейского, который присутствовал при родах.

– Я всю ночь плакала, переживала, вспоминала, как перепугала сотрудников полиции, – рассказывает сквозь слезы Валентина. – Я очень, очень им благодарна, мне повезло, что они оказались рядом.

Когда маленького Олега с мамой выписали из роддома, сотрудники полиции встретили их с цветами.