2019-01-29T19:32:22+03:00
Общество

В Липецке продолжают искать сбежавшего директора пирамиды «Капитал-Инвест»

Одни пайщики пытаются вернуть деньги через суд, другие – еще не знают, что стали жертвами мошенников
Лия МУРАДЬЯН
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Офис в Липецке закрылсяОфис в Липецке закрылсяФото: Скриншот сайта
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В Липецке еще не все вкладчики кредитного кооператива «Капитал-Инвест» знают о крахе фирмы. Офис кооператива благополучно закрылся в декабре прошлого года, но деньги пайщикам перестали выдавать еще летом. Отметим, что в Липецке потребительский кооператив работал с 2014 года. Тогда вкладчики только начинали догадываться, что стали жертвами очередной финансовой пирамиды, некоторые догадались обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ.

Директора фирмы, который скрылся с деньгами пайщиков, объявили в розыск в конце 2018 года. На тот момент речь шла о сумме более миллиона рублей. Сколько всего человек стали жертвами пирамиды в Липецке, пока неизвестно – расследование продолжается и люди еще идут. Когда аферистов поймают, им грозит до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Липчане еще надеются попасть в офис Фото: Скриншот сайта

Липчане еще надеются попасть в офисФото: Скриншот сайта

Тем не менее даже сейчас некоторые еще не знают, что отдали деньги мошенникам и до сих пор надеются попасть в офис компании, который располагался на улице Неделина.

– Мы из Липецка, сегодня сунулись в связи с истечением срока договора с КПК «Капитал-Инвест», а там все крыльцо заметено, – написала липчанка в паблике для пайщиков Татьяна 28 января. – Что делать, подскажите кто-нибудь, как вернуть наши кровные.

Некоторым пайщикам удалось выиграть суд. В частности, в декабре Октябрьский районный суд Липецка заочно постановил вернуть истцу 1 197 174 рубля, сюда входит основной вклад (1050000 рублей), проценты за пользование деньгами вкладчика и судебные расходы. Представитель «Капитал-Инвест» в суд не явился, также непонятно с кого и как будут взыскивать деньги, когда руководители пирамиды подались в бега. Кстати, сайт кооператива еще работает и зазывает клиентов сделать вклад под выгодные проценты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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