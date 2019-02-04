Специалисты Липецкэнерго стали экспертами во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов

Специалисты филиала МРСК Центра уже не первый год принимают участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в качестве наставников и экспертов. В этом году в рамках муниципального этапа сотрудники управления перспективного развития оказывают методическую помощь талантливым школьникам. Для тех, кто выбрал для себя разработку научных проектов по направлению «Современная энергетика, ведущий специалист Евгений Красильников провел семинар на тему «Новый формат энергетических систем: цифровизация».

Помимо лекции и ответов на интересующие вопросы в ходе консультаций молодые исследователи сформировали темы проектов своих будущих научных работ. Наиболее популярными оказались работы над возобновляемыми источниками энергии, созданием опытных установок генераторов, программированием систем управления сетями и оптимизация расходования электроэнергии. На протяжении всего регионального этапа специалисты МРСК Центра будут проводить консультации для ребят, помогать в разработке экспериментальных установок и расчете экономического эффекта каждого из проектов.

- Цифровизация – это уже не призрачное будущее. Это новая реальность, в которой нам предстоит жить и работать. В своем проекте по современной энергетике важным считаю не только предложить элементы цифровизации, а просчитать экономический эффект от их применения в зависимости от региона, - поделилась одна из участников научного конкурса.

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