Липецкую область преобразят за 365 миллионов рублей

В 2019 году в Липецкой области продолжается реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сумма средств, выделяемая из федерального и регионального бюджетов, составит 364,99 млн руб. Получателями субсидий станут восемь городов региона.

Планируется завершение благоустройства общественных территорий и парков в областном центре, Ельце, Грязях. В Лебедяни преобразится микрорайон «Черемушки». В Задонске планируется строительство городского парка с роллердромом.

Кроме того, в регионе полностью изменится облик 132 дворов.

Следует отметить, что согласно майским указам президента РФ, реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продлена до 2024 года.

«Мы должны навести порядок в каждом уголке области, муниципальной власти нужно вести диалог с людьми, держать на контроле и отрабатывать каждую жалобу, информировать население о реализации национальных проектов», - сказал Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.