Студенты МГУ изучили опыт НЛМК по реализации природоохранных проектов

НЛМК посетили с экскурсией студенты и преподаватели географического факультета Московского государственного университета (МГУ), а также их коллеги из Липецкого государственного педагогического университета.

Визит представителей ведущего вуза страны в Липецк связан с изучением на практике функций городских ландшафтов. Студенты собирают материалы об экономическом и социальном потенциале региона для подготовки докладов, с которыми выступят на международной конференции "Ломоносовские чтения" в МГУ.

Во время экскурсии гости узнали о роли комбината в экономике региона, о масштабной программе модернизации производства, о внедрении передовых технологий и о новых проектах компании. Представители экологической службы предприятия рассказали студентам о масштабной экологической программе предприятия. Ее впечатляющие результаты оказали позитивное влияние на качество городской среды. Масштабная модернизация и более 30 млрд рублей инвестиций НЛМК в природоохранные проекты позволили радикально улучшить состояние воздуха.

По данным Росгидромета, с 2014 года Липецк входит в число городов с низким уровнем загрязнения атмосферы. Сегодня он – один из самых чистых центров металлургии в России, опережая по качеству воздуха многие города, где нет производства. По экологическим характеристикам производства НЛМК уже достиг уровня наилучших доступных технологий России, а к 2022 году планирует достигнуть уровня наилучших доступных технологий Евросоюза по выбросам в атмосферу - 18,9 кг/тонну стали. Удельные выбросы НЛМК с 2000 года снизились более чем на 50%, а общие выбросы уменьшились на 24%, несмотря на рост производства на 60%.

Студенты и преподаватели МГУ побывали в музее НЛМК, посетили самую эффективную доменную печь «Россиянку», увидели процесс производства проката, а также осмотрели экологический уголок «Лебединое озеро». Собранные во время визита в Липецк материалы станут частью большого исследования Липецкой области, которое проводится на средства гранта Русского географического общества. По ее итогам планируется выпустить монографию, куда войдут исследования МГУ и работы липецких ученых.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.