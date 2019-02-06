2019-02-06T13:55:29+03:00
Экономика

Липецкэнерго участвует в разработке новой стратегии развития бизнеса в регионе

Энергетики совместно с предпринимателямии администрацией региона обсуждали улучшение инвестиционной привлекательности Липецкой области
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Стратегическая сессия по развитию малого и среднего предпринимательства в Липецкой области собрала больше сотни участников: представителей исполнительной власти, федеральных ведомств, начинающих и действующих предпринимателей, руководителей бизнес-сообществ,представителей Центрального банка РФ. Регион участвует в национальном проекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанным до 2024 года по Указу Президента России Владимира Путина. Экспертам и участникам рынка предстояло решить, какие меры поддержки наиболее актуальны для бизнеса, и как обеспечить достижение прорывного роста в секторе предпринимательства региона.

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» участвовали в дискуссии «Улучшение делового климата». Энергетики рассказали о том, как быстро и технически грамотно подключиться к электрически сетям. В 2018году средний срок технологического присоединения категории «Doingbusiness» в Липецкэнерго составил 60 дней. При этом филиал МРСК Центра активно оказывает услуги по выполнению работ, входящих в компетенции клиентов. Высококвалифицированные специалисты установят щит учета, счетчик, вводные автоматические выключатели, смонтируют заземление, и заявителю нет нужды в поиске исполнителя работ, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в рамках пожеланий клиентов, готов оказывать данные услуги. Кроме того, энергетики готовы оформить документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний, протоколы испытаний и измерений контура заземления электрооборудования. При таком подходе предпринимателям и физическим лицам гарантированы минимизация сроков выполнения технологического присоединения, соблюдение требований нормативных документов и предоставление гарантии на оказанные услуги.

Между тем, предприниматели – участники стратегической сессии заявили, что для начинающего бизнесмена и 60 дней на подключение к любым инженерным коммуникациямслишком долгий срок. Начальник управления технологических присоединений филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Эдуард Качура предложил представителям исполнительной власти рассмотреть вопрос предоставления земельных участков для бизнесменов в рамках организации аукционов уже с подготовленной инфраструктурой.

- Если власти возьмут на себя оформление технологических присоединений к инженерным коммуникациям, то по окончании аукционов по предоставлению земельных участков, бизнесмены будут получать готовую для ведения бизнеса и работы площадку, - предложил представитель ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».

Это предложение, как и рационализаторские идеи других участников стратегической сессии, будут переданы для проработки в соответствующие структуры исполнительных органов власти.

Липецкэнерго напоминает бизнесменам и частным лицам, что подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и на производство работ по технологическому присоединению «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей, а также через интернет сервисы компании.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-80-15; 22-82-27, интернет сайтwww.mrsk-1.ru, раздел «технологическое присоединение».

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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