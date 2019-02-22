Фонд «Милосердие» помог организовать военно-спортивную игру для школьников

Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» стал одним из организаторов военно - спортивной игры для липецких школьников, которая приурочена к Дню защитника Отечества.

Мероприятие прошло на спортивном комплексе липецких школ №42 и №68. В силе и ловкости соревновались ученики городских школ 2001 – 2011 года рождения. Все команды состояли из 11 человек - по одному участнику от каждой возрастной группы.

Программа игры включала элементы состязаний военно-прикладного характера: прохождение полосы препятствий, стрельбу из пистолета, преодоление минного поля, метание дротиков и гранаты, транспортировку раненого товарища и другие. Победителей определяли по большей сумме очков, которые присуждались за каждое пройденное испытание.

Фонд "Милосердие" организовал для всех участников соревнований полевую кухню с кашей и чаем, а также предоставил призы командам победителей.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» создан по инициативе НЛМК в 1999 году. Приоритетные направления – забота о воспитанниках детских домов и интернатов, помощь малообеспеченным гражданам, пенсионерам и инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фонд «Милосердие» неоднократно удостаивался премии «Меценат года», учрежденной Липецкой торгово-промышленной палатой, награжден «Золотым знаком за заслуги перед городом Липецком». Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций.

Cергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.